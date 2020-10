WoW: Das Leveln in Patch 9.0 wird toll, aber eine Sache nervt

Das Leveln in Patch 9.0 von World of Warcraft wird klasse. Aber ein kleines Detail könnte für ein ziemlich jähes Ende sorgen.

Wer gerne Charaktere levelt, der darf sich schon auf den kommenden Mittwoch in World of Warcraft freuen. Mit der Chromie-Zeit können die Spieler sich eine Erweiterung aussuchen und dort nach Herzenslust leveln, ohne wild zwischen den Add-ons hin- und herspringen zu müssen. Doch es gibt ein Problem, denn das Abenteuer könnte ziemlich abrupt enden und ein Gefühl der Leere zurücklassen.

Was ist die Chromiezeit? Mit der Chromiezeit (auch „Zeitwanderungskampagne“ genannt) können Charaktere in Patch 9.0 sich eine Erweiterung von World of Warcraft aussuchen und in dieser Leveln. Wer etwa Lust auf Wrath of the Lich King hat, kann dieses Add-on bei Chromie wählen und anschließend von Stufe 10 bis 50 vollständig in Nordend leveln – vorher beginnt die Reise auf der Insel der Verbannten.

Das gibt das Gefühl einer zusammenhängenden Geschichte und man muss nicht alle paar Stufen zwischen den Kontinenten umherspringen. Eine gute Sache, die mehr Flexibilität beim Leveln ermöglicht.

Chromie-Zeit ist beim Leveln richtig cool, hat aber einen Haken.

Was ist das Problem? Sobald der Charakter Stufe 50 erreicht, ploppt eine Nachricht auf dem Bildschirm auf. „Die Zeitwanderungs-Reise endet in …“ zusammen mit einem Countdown. Nach Ablauf von wenigen Sekunden wird der Charakter zurück in die Hauptstadt (Orgrimmar oder Sturmwind) teleportiert und die Zeitwanderung endet endgültig. Damit ist auch die Skalierung der Welt vorbei. Feinde, die gerade noch auf Stufe 50 und damit ebenbürtig waren, sind jetzt wieder auf Stufe 30.

Das ist besonders nervig, wenn man gerade in einer spannenden Quest war und vielleicht das Story-Finale einer Erweiterung noch erleben wollte. Hier wird man nicht nur einfach mitten in der Quest wegteleportiert, sondern auch der Chance beraubt, das Finale in ansprechender Umgebung zu erleben. Denn wer später zurückkehrt, findet die Gegner deutlich schwächer vor, da sie nicht mehr skalieren.

Das ist ein abruptes und unpassendes Ende für eine eigentlich schöne Level-Erfahrung.

Gibt es eine Lösung dafür? Ja, allerdings keine sehr elegante. Der Plan sieht weiterhin vor, dass man mit dem Erreichen von Stufe 50 automatisch zurückteleportiert wird und die Zeitwanderungskampagne endet. Allerdings sollen die Spieler, wie auch schon jetzt, die Möglichkeit bekommen, den XP-Gewinn während dieser Kampagne auszuschalten. Das ist allerdings eine bewusste Entscheidung, die man selbst treffen muss.

Dafür muss, wie auch schon bisher, ein NPC in Sturmwind oder Orgrimmar aufgesucht werden. Das kann ziemlich Zeit kosten, wenn man auf Stufe 49 feststellt, dass man das aktuelle Gebiet doch gerne noch durchspielen möchte.

Eine elegantere, langfristige Lösung – wie etwa eine Abfrage direkt beim Erreichen von Level 50 ohne Teleport – wäre hier sicher angenehmer für die Spieler. Aber vielleicht wird das ja in einem späteren Patch nachgereicht.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Sollte es da einen besseren Weg geben?

Der Patch 9.0 schwächt übrigens auch eine der zuverlässigsten Goldfarm-Methoden ab …