„Ich danke Blizzard … von ganzem Herzen“: Nachricht eines Spielers zeigt, warum WoW mehr als nur ein Game ist

Wer der Meinung ist, dass World of Warcraft nur ein Spiel ist, sollte sich unbedingt die herzerwärmende Nachricht von PlastikdaN an das gesamte Team von Blizzard durchlesen.

Warum schreibt der Spieler eine Nachricht an Blizzard? Aus Dankbarkeit. Hinter dem Reddit-User PlastikdaN liegen nach eigener Aussage die schlimmsten 8 bis 9 Monate seines Lebens. Ausgelöst wurde diese durch einen Zeckenbiss, den sich der Mann beim Wandern zugezogen hatte. Die Diagnose im August 2024: Lyme-Borreliose (via Wikipedia), Bartonella und Babesiose.

PlastikdaN beschreibt, dass er wenige Wochen nach dem Biss seine Beine nicht mehr gebrauchen konnte. Das Atmen fiel ihm schwer. Sein Körper zitterte. Die Gelenke waren entzündet. Er litt unter Panikattacken, Angstzuständen, kognitiven Störungen und Schlaflosigkeit. Und zu allem Überfluss kommt er aus einem Land, in dem es offenbar sehr schwer ist, bei so etwas die richtige Behandlung zu erhalten.

Eine weitere herzerwärmende Geschichte aus der WoW-Community:

Was hat WoW mit all dem zu tun? PlastikdaN erklärt, dass er World of Warcraft seit der Erweiterung Burning Crusade recht regelmäßig, aber mit Unterbrechungen gezockt hat. Am meisten Zeit hatte er während Wrath of the Lich King und Cataclysm in das MMORPG gesteckt.

Später hätten sich die Prioritäten jedoch verschoben, hin zu Job, Familie und eigener Gesundheit. Fürs Zocken blieb da kaum noch Zeit. Als er sich nach der Diagnose und den schlimmer werdenden Beschwerden die neue Erweiterung The War Within für WoW kaufte, geschah das also vor allem aus einem Gefühl der Nostalgie heraus. Er wollte versuchen, sich irgendwie zu beschäftigen und abzulenken.

Und es funktionierte. Warum, das versteht PlastikdaN bis heute nicht:

Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie ich meine Schnürsenkel zubinden, die Mikrowelle benutzen oder aufstehen sollte, aber irgendetwas in mir sagte: „Schnall dich an, die kommenden Monate werden die schwierigsten und herausforderndsten sein, die du je erlebt hast, aber ich werde dir erlauben, auf die Spielinstinkte zuzugreifen, die du in deinen Zwanzigern aufgebaut hast, um wieder in diese Welt einzutauchen, während die Behandlung dich langsam in die Realität zurückbringt.“ PlastikdaN via Reddit

Während er für seine Gesundheit kämpfte, levelte er Charaktere auf die Maximalstufe, meisterte Erfolge, sammelte Mounts, farmte Ruf und spielte PvP. Letzteres, so erklärt der Spieler heute, ist wohl keine gute Idee, wenn man unter Lyme-Borreliose leidet. Die Krankheit kann wohl Einfluss auf die Persönlichkeit nehmen und zu Wutanfällen führen.

Aufgrund einiger verbaler Ausfälle im Chat wurde dann auch der Haupt-Account von PlastikdaN gesperrt. Für dieses Verhalten möchte sich der Spieler heute entschuldigen. Sein zweiter Zugang sei „in tadellosem Zustand.“ Gleichzeitig zeigt sich PlastikdaN extrem dankbar für das, was ihm WoW in dieser Zeit gegeben hat.

Ich glaube wirklich, dass WoW mir bei meiner Genesung geholfen hat. Ich glaube wirklich, dass die Komplexität von WoW und die fesselnde Art der Problemlösung dazu beigetragen haben, dass sich meine kognitiven Fähigkeiten langsam aber sicher wieder normalisiert haben. Ich glaube wirklich, dass die inhaltliche Tiefe und die Vision von WoW meine geistige Gesundheit in Schach gehalten haben, sodass mein Körper die Zeit hatte, die Behandlung wirken zu lassen. […] Meiner bescheidenen Meinung nach bekommt Blizzard nicht genug Lob, Dank und Respekt für das, was sie seit über 25 Jahren geschaffen, erhalten und gefördert haben. Zumindest für chronisch kranke Menschen wie mich. PlastikdaN via Reddit

PlastikdaN erklärt zu guter Letzt, dass er die Behandlung vor zwei Monaten abschließen konnte. Am vergangenen Wochenende sei der erste Tag seit langer Zeit gewesen, an dem er sich so gut gefühlt hat, dass er sein Gefühl der Dankbarkeit in einen Text umwandeln konnte.

Wie reagiert die Community auf den Bericht? Mit über 1.100 Upvotes und mehr als 95 Kommentare in etwa 14 Stunden. Dabei teilen viele Spieler in den Kommentaren ihre eigenen, persönlichen Geschichten.

Ok-Ferret8452 schreibt auf Reddit: „Was für ein wohltuender Beitrag. Es freut mich zu hören, dass es dir besser geht. WoW hat auch in meinem eigenen Leben in schwierigen Zeiten eine nicht geringe Rolle gespielt. […]. WoW war meine Flucht. WoW war das Vergnügen, in dem ich mich verstecken konnte. Es mag sehr melodramatisch klingen, aber es hielt mich bei Verstand.“

Mr_Rio erinnert sich auf Reddit: „Ich habe eine ähnliche Erfahrung mit diesem Spiel gemacht. Ich habe es Ende Februar 2024 begonnen, nachdem ich ein großes Trauma und die schlimmsten 10 Monate meines Lebens durchgemacht hatte. Obwohl ich viel Liebe, Freunde und Menschen hatte, die für mich da waren, hat dieses Spiel mir wirklich geholfen, mich in den schwierigsten Zeiten meines Lebens zu stabilisieren. Es war immer da, es war immer lebendig und aktiv, es gab mir immer etwas zu tun und lenkte mich von den schlechten Zeiten in meinem Leben ab.“

Qvazr zeigt sich auf Reddit ebenfalls dankbar: „Ich bekam Long Covid im Jahr 2020, bevor die Welt überhaupt wusste, dass es so etwas gibt. Alle Symptome, die ich hatte/habe, sind deinen sehr ähnlich. WoW hat mich auch gerettet. Ich konnte nicht mehr fernsehen, mit Leuten reden, nach draußen gehen […]. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich WoW spielen. Wenn die reale Welt zu viel für mein benebeltes Gehirn wird, kann ich mich in Azeroth sicher und willkommen fühlen.“

Das ist nur eine kleine Auswahl der vielen herzerwärmenden Erfahrungsberichte, die sich unter dem Post von PlastikdaN eingefunden haben. In einer ganz anderen Community-Story geht es um eine Familie, die es dank WoW schafft, die großen Entfernungen zu überbrücken und in Kontakt zu bleiben: WoW verbindet seit 20 Jahren Familien: „Sie haben immer ihre perfekte 5-Spieler-Gruppe“