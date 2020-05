WoW Classic: Wer im PvP schummelt, der stirbt sofort

Ein langjähriger Exploit in WoW Classic wird endlich gefixt. Wer ihn ab jetzt noch benutzt, der findet sich quasi sofort auf dem Friedhof wieder.

World of Warcraft Classic ist mit einigen Fehlern und Problemchen gestartet, die zu „Vanilla“-Zeiten schon bekannt waren, doch heute richtig populär geworden sind. Besonders im PvP ist das zu merken, denn in der Warsong-Schlucht gibt es einige Spieler, die gerne mal „aus der Map“ gehen, um quasi unangreifbar zu sein. Das behebt Blizzard nun und sorgt für einen raschen Tod der Charaktere.

Was ist das Problem? In der Warsong-Schlucht müssen Spieler die Flagge des gegnerischen Teams erobern. Ein Spieler ist dabei der Flaggenträger und muss sich mit der Flagge des Feindes in Sicherheit bringen, bis er die Flagge am eigenen Kontrollpunkt abgeben kann.

Durch geschicktes Hüpfen oder Benutzen bestimmter Fähigkeiten (wie Blinzeln beim Magier) ist es allerdings möglich, die eigentliche Spiel-Umgebung zu verlassen. So können sich Flaggenträger hinter Wänden verstecken, an die Spieler ohne dieses Wissen gar nicht gelangen können.

In der Warsong-Schlucht gibt es einige Schummler – doch Blizzard greift nun durch.

Das will Blizzard ändern: Die Entwickler erklärten in einem Post, dass es nicht immer möglich sei, einfach unsichtbare Wände einzubauen. Stattdessen geht man in der Warsong-Schlucht einen anderen Weg. Wenn Spieler sich an einem Ort aufhalten, der durch normales Gameplay nicht zu erreichen ist, dann werden diese Spieler nicht gebannt oder dergleichen.

Stattdessen befinden die Spieler sich künftig in einer tödlichen Zone, die ihren Charakter nach wenigen Augenblicken tötet. Das hat zur Folge, dass sie die feindliche Flagge fallen lassen, die nach wenigen Sekunden dann automatisch zurück in die Basis des Feindes wandert.

Ein Ausnutzen dieser Glitches ist dann künftig nicht mehr lohnenswert. Man kann sich zwar noch immer „aus der Map buggen“, doch das hat den sofortigen Tod des eigenen Charakters zu Folge. Hilfreich für das eigene Team ist das sicher nicht.

Viele Probleme bleiben noch: Obwohl Blizzard mit dieser Änderung bereits einige große Wünsche der Community umsetzt, bleibt ein Problem bestehen. Immer mehr Realms klagen über absurd hohe Zahlen von Mutliboxer-Bots, die durch die Spielwelt schreiten. Hier hofft man, dass Blizzard endlich härter durchgreift, da es auf manchen Realms sogar wieder zu Warteschlangen kommt, die vermutlich an der hohen Bot-Dichte liegen.

Wie findet ihr die Änderung an der Warsong-Schlucht? Gute Sache oder sollte man die Finger von allen Anpassungen lassen?