Worgen in World of Warcraft sind extrem gruslig – vor allem mit so einem Texturfehler. Da könnten sich Horror-Killer wie Leatherface noch eine Scheibe von abschneiden …

Teleportationen in World of Warcraft sind ein schneller und einfacher Weg, um durch die ganze Spielwelt zu kommen. Doch man sollte lieber aufpassen, wann man ein Portal im neuen Portalraum anklickt. Wer den falschen Zeitpunkt erwischt, könnte aus seinem Charakter eine gruselige Monstrosität machen. Das hat ein Nutzer auf reddit nun gezeigt.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW hat der Nutzer unmarked_salt ein paar gruselige Screenshots von seinem Worgen gezeigt. Nach einer Reise durch ein Portal sah der nämlich gar nicht mehr gesund aus. Anstatt, dass dieser das gewöhnliche Aussehen eines Pelzträgers hatte, wurden die Texturen offenbar falsch geladen.

Das führte dazu, dass sein Menschen-Aussehen auf das Modell des Worgen übertragen wurde. Das wiederum sieht allerdings so gruselig aus, als hätte jemand einem Menschen die Haut abgezogen und dann dem Wolfswesen als Maske aufgesetzt.

Alte PCs haben den Fehler häufiger

Wie kommt dieser Fehler zustande? Diesen Fehler gibt es schon seit Jahren in World of Warcraft und er kommt zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder vor.

Die meisten dürften ihn aber bisher nicht gesehen haben. Er tritt meistens dann auf, wenn die Textur eines Charakters noch nicht vollständig geladen ist und dann bereits verändert wird – entweder ein Zauber, eine Maske oder ähnliches. Dann lädt World of Warcraft die Texturen gelegentlich gar nicht, falsch oder überlagert sogar mehrere Texturen.

Vor allem bei schwächeren PCs kann das vorkommen. Das Ergebnis sind dann gruselige Bilder, wie ihr sie oben zu sehen bekommt.

Da dürfte die Altersgrenze von World of Warcraft rasch von 12 auf 16 klettern – gruselig genug dafür ist es allemal.

Beheben lässt sich der Fehler übrigens ganz einfach, wenn man das Spiel neu startet – dann werden alle Texturen wieder korrekt geladen.

Hattet ihr auch schon einen solchen Texturfehler in World of Warcraft und sah er ähnlich unheimlich aus? Oder wurdet ihr bisher von solchen Bugs verschont?