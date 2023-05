„WoW hat mir Buchhaltung beigebracht“ – Fans sprechen über Skills, die sie dank Gaming gelernt haben

In einem Beitrag auf Reddit berichten viele Fans über Erfahrungen mit Spielen, die ihnen wichtige Dinge fürs Leben beigebracht haben. World of Warcraft kann beispielsweise in der Buchhaltung und dem Risikomanagement helfen, Minecraft dafür bei naturwissenschaftlichen Themen.

Wie können Spiele beim Lernen unterstützen? Reddit-User Pufferdent5082 berichtet in einem Beitrag darüber, wie er sich lineare Algebra beigebracht hat. Das Themengebiet aus der Mathematik half ihm dabei, einen Ring-Effekt für seine selbstgebastelte Waffe in Minecraft zu erstellen.

Doch Minecraft ist nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Physik und im Coding-Bereich hilfreich. User LeagueofShadows04 schreibt, wie ihm Minecraft das Verständnis von Elektrizität und Programmieren näherbrachte:

Durch die Arbeit mit Redstone habe ich viel über Elektrizität gelernt. War sogar mal ein Elektriker für ein paar Jahre und ich habe alles super schnell verstanden, dank des jahrelangen Hantierens mit Redstone. Kann ich also bestätigen. Das hat mich auch zum Programmieren gebracht, als ich anfing, seitenfüllende Befehle zu schreiben, und deshalb bin ich jetzt in der IT-Branche. via reddit.com

Minecraft hat dem Spieler offenbar zu seinem heutigen Beruf in der IT-Branche verholfen. Es ist also möglich, mithilfe von Spielen seine eigenen Interessen herauszuarbeiten und so festzustellen, welche Berufsgruppen am besten zu sich selbst passen.

Andere Spieler fördern mit Minecraft lieber ihre Kreativität, indem sie komplexe Gebäude und Strukturen bauen. Ein Beispiel dafür ist eine Stadt auf einem Minecraft-Server, an der 500 Spieler seit 11 Jahren bauen:

WoW hilft in wirtschaftlichen Bereichen

Welche Beispiele nennen die Spieler noch? Minecraft ist nur eines von vielen Spielen, das der Gaming-Community wichtige Schul- und Unithemen beigebracht hat. Auch World of Warcraft entpuppt sich als Lernplattform, auf der Fans kaufmännische Bereiche wie Finanzmodellierung und Buchhaltung gelernt haben. Der beste Lehrer dafür ist das Auktionshaus.

Hinzu kommt, dass WoW ein Gefühl für Risikomanagement vermittelt. Ein Spieler wägte beispielsweise ab, wie das Verhältnis des Zeitaufwands zu erhaltenem Loot und Erfahrungspunkten in Dungeons und Quests aussieht. So konnte er seine Zeit sparsamer einteilen und maximalen Profit daraus schlagen.

Aktuell toben sich WoW-Spieler in der Dragonflight-Erweiterung aus. Patch 10.1 brachte die Zaralekhöhlen und den neuen Raid Aberrus, der Schattentiegel. Die neuen Inhalte seht ihr im folgenden Video von MeinMMO:

Als weiteres Beispiel nennt ein User Cities: Skylines. Die Spielerschaft bringt sich hier den Städtebau selbst bei, der sonst in der Verantwortung von Architekten, Ingenieuren, Geographen und anderen Berufsgruppen liegt.

Verratet uns in den Kommentaren: Welche Spiele haben euch wichtige Schulthemen beigebracht? Könnt ihr einige Dinge sogar für euer Berufsleben anwenden? Solltet ihr euch selbst davon überzeugen wollen, wie viel ihr in World of Warcraft lernen könnt, wäre laut MeinMMO-Dämon Cortyn jetzt ein guter Zeitpunkt dafür: World of Warcraft hat sich seit Jahren nicht mehr so gut angefühlt – Wer jetzt nicht spielt, ist selbst schuld