Wir wollen’s wissen: Welcher Endboss war in WoW der beste?

World of Warcraft hatte viele starke und eindrucksvolle Endbosse in Raids. Doch welcher davon war der coolste? Wer stellt alle anderen in den Schatten?

In World of Warcraft gibt es gerade eine hitzige Diskussion um den aktuellen Endboss N’Zoth, der am Ende des Raids Ny’alotha wartet. In den Augen vieler Spieler gilt der Kampf als unwürdig und langweilig. Der Endboss wurde „einfach verbraten“ und eine über ein Jahrzehnt gehende Storyline mit einem zu schnellen Ende abgefertigt. Die Kritik war sogar so harsch, dass WoW ein Video auf YouTube verstecken musste.

Doch das führt unweigerlich zu der Frage: Welcher Endboss in World of Warcraft war grandios? Welcher Boss stellt alle anderen in den Schatten, wurde den Erwartungen gerecht und hat sie vielleicht sogar übertroffen? Aus diesem Grund haben wir hier eine Umfrage für euch, bei der ihr für euren „perfekten Endboss“ abstimmen könnt.

Welche Bosse stehen zur Auswahl? Zur Auswahl stehen sämtliche Bosskämpfe, die das Ende eines jeweiligen Raids in der Geschichte von World of Warcraft markierten. Einige Raids haben hier zwei Bosse, da sie etwa im mythischen Modus einen zusätzlichen Endboss besitzen. Ausgenommen sind „PvP-Bosse“ wie etwa jene aus Archavons Kammer, die mit jedem Patch erweitert wurden.

Nach welchen Kritieren sollte abgestimmt werden? Wie ihr eure Auswahl begründet und entscheidet, welcher Endboss der beste ist, das ist natürlich euch überlassen. Wer allerdings ein paar Anregungen zu Kritieren braucht, die über einen guten Bosskampf entscheiden können, kann sich an diesen Punkten orientieren:

Die Story des Bosses: Wie spannend wurde der Boss eingeführt? Wie wichtig ist es, ihn zu besiegen?

Der Kampf an sich: Wie interessant sind die Mechaniken des Kampfes? Wie viele Phasen hatte der Kampf und wie abwechslungsreich waren die?

Die Optik des Kampfes: Wie imposant war der Kampf? Gab es coole Szenerie-Wechsel, wie war die Atmosphäre des Bossraumes?

Die Schwierigkeit: War der Boss besonders knackig und nur schwer zu meistern?

Die Beute: Hat der Boss besonders interessante Beute gehabt?

Bedenkt bitte bei der Abstimmung, dass ihr nur eine Stimme habt, um euren absoluten Lieblings-Endboss zu wählen. Die Bosse sind nach dem Erscheinen in der jeweiligen Erweiterung sortiert. (Ausnahme: Kael’thas – der ist ganz am Ende)

Solltet ihr die Abstimmung nicht sehen können, könnt ihr sie hier direkt aufrufen.

Wenn ihr eure Auswahl noch ein bisschen besser begründen wollt, dann schreibt das doch in die Kommentare und erklärt, warum gerade euer Endboss der Beste war.

Das sind die 5 größten Schurken in der Geschichte von WoW

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.