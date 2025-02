Die beste Entscheidung von WoW könnt ihr auch nach 20 Jahren noch sehen

World of Warcraft ist mit 20 Jahren eines der ältesten MMORPGs auf dem Markt. Doch noch immer sieht das Spiel solide aus – dank einer Entscheidung.

Über 2 Jahrzehnte gibt es World of Warcraft inzwischen. Auch wenn das Spiel immer mal wieder Krisen durchlebt hat, scheint es dem MMORPG von Blizzard aktuell recht gut zu gehen – sowohl Classic als auch The War Within kommen bei der Community gut an. Dass World of Warcraft sich aber überhaupt so lange am Markt halten konnte, ist auch einer Entscheidung geschuldet.

Denn wo andere MMORPGs nach wenigen Jahren oft alt und unschön aussehen, ist WoW davor weitestgehend geschützt. Denn der Comic-Stil hat die Zeit überdauert und sieht auch jetzt noch solide aus – denn bei Comic-Grafik kommt es nur selten auf fotorealistische Details an.

Das denkt die Community: Auch im Subreddit von WoW wird immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, wie schön verschiedene Gebiete und Umgebungen in Azeroth doch noch aussehen. Dabei ist es beinahe egal, ob sie aus der aktuellen Erweiterung stammen oder schon 10 oder 15 Jahre auf dem Buckel haben. Jedes Gebiet hat seinen eigenen Charme.

Einer der jüngsten Beiträge zeigt einen kleinen Zusammenschnitt mehrerer Gebiete und wie gut die aussehen. Der Beitrag hat über 3.000 Upvotes und jede Menge Kommentare erhalten:

Einige Stimmen aus der Community dazu:

„Die Optik von WoW ist wunderschön. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ohne Wissen zum Spiel angefangen und einen Gnom aus dem Startgebiet nach Eisenschmiede gebracht habe. Das Bild von diesem kleinen Gnom und dieser riesigen Stadt war atemberaubend, und selbst heute besuche ich Eisenschmiede noch oft.

Außerdem: die Vibes in den Gebieten. Ich kann mich an keine einzige Erweiterung erinnern, in der die Optik langweilig oder deplatziert wirkte. Da haben sie wirklich einen perfekten Job gemacht.“ – _Pixzl_

Außerdem: die Vibes in den Gebieten. Ich kann mich an keine einzige Erweiterung erinnern, in der die Optik langweilig oder deplatziert wirkte. Da haben sie wirklich einen perfekten Job gemacht.“ – _Pixzl_ „Ich weiß nicht warum, aber das hier zu sehen hat mich davon überzeugt, in neuen Gebieten keine Flug-Reittiere mehr zu verwenden. Ich bin es leid, diese schönen Dinge zu sehen, weil ich in Mach-1-Geschwindigkeit einfach daran vorbeifliege. Es gibt so wunderschöne Kunst in diesem Spiel und ich muss mein Leben etwas entschleunigen und das alles genießen. Danke dafür.“ – DowntownTrojan

„Bei all den Beschwerden, die Leute über WoW haben – das Art-Team ist niemals eine davon.“ – __steyn

„Das war eine der besten Entscheidungen von WoW“, sagt der Game Director

Sogar der Game Director Ion Hazzikostas sprach vor einigen Tagen im Interview mit VICE darüber, dass genau dieser Comic-Stil einen großen Anteil daran hat, dass WoW auch nach 20 Jahren noch gut aussieht. Denn er sagte:

Ich kann unser Art-Team gar nicht genug loben, egal ob jetzt oder in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, eine der besten Entscheidungen von World of Warcraft war es, einen eher stilisierten, malerischen Art-Style zu wählen, der wirklich den Test der Zeit bestanden hat. Selbst mit den originalen Grafiken von damals. Während die Leute Classic und Hardcore spielen und streamen. [Die Grafik] sieht noch immer solide aus, hat noch immer ihren Charme. Wir haben weiter Details hinzugefügt und nutzen all diese modernen Möglichkeiten von Grafikkarten und der Computer-Hardware. Aber im weiteren Sinne gesprochen ist es dieses Kern-Gefühl von World of Warcraft, das es so ausdauernd gemacht hat, dass wir jetzt in unser drittes Jahrzehnt starten und weitere Jahre folgen werden.

Hätte Blizzard sich damals für einen realistischeren Stil entschieden, dann wäre World of Warcraft nach 20 Jahren wohl nicht mehr das, was es heute noch ist – und die Entwickler hätten wohl mehrfach Überarbeitungen vornehmen müssen, damit das Spiel noch auf irgendeine Weise modern wirkt.

Als besonders beliebt gilt auch noch immer Suramar – dabei ist das schon 9 Jahre alt.