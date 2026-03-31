WoW: 6 Klassen bekommen dicke Buffs, Schattenpriester feiern

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WoW: 6 Klassen bekommen dicke Buffs, Schattenpriester feiern

Die Balance in World of Warcraft ändert sich. 6 Klassen bekommen deutliche Buffs, manche Fähigkeiten werden um bis zu 80 % besser.

Seit gut einer Woche ist nun „Mythisch+“ in World of Warcraft wieder verfügbar und die 1. Saison von Midnight in vollem Gange. Die ersten Zahlen zeigen klar, welche Klassen und Spezialisierungen besonders stark sind und welche noch ein wenig mehr Hilfe benötigen. Blizzard greift daher ein und bringt passend zu den Wartungsarbeiten Änderungen an 6 Klassen – es sind nur Buffs oder Ausgleichseffekte, richtige Nerfs gibt es nicht.

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Welche Klassen werden verbessert? Die größten Änderungen bekommen Schatten-Priester zu spüren, deren Flächenschaden verbessert wird. Aber auch Magier, Jäger und Krieger können sich über ein paar Anpassungen freuen, die zu ihren Gunsten ausfallen. Nach dem Update dürften damit die Klassen alle etwas tauglicher in „Mythisch+“ sein und sich im Damage Meter näher beieinander befinden.

Alle Buffs in WoW vom 01.04.2026

Todesritter

  • Frost
    • Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht.

Druide

  • Wildheit
    • Sämtlicher Schaden wird um 3 % erhöht.
    • Der Schaden von Tobende Raserei wird um 8 % verringert.

Jäger

  • Tierherrschaft
    • Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht.
  • Überleben
    • Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht.

Magier

  • Arkan
    • Bürde der Macht erhöht den Schaden von Arkanschlag um 25 % (vorher 5 %) und Arkaner Puls um 15 % (vorher 5 %).

Priester

  • Schatten
    • Schattenwort: Tod verursacht 80 % mehr Schaden.
    • Gedankenschlag und Leerenschlag verursachen 10 % weniger Schaden.
    • Schattenhafte Erscheinungen und Leerenerscheinungen verursachen 35 % mehr Schaden.
    • Spektrale Schrecken erhöht den Schaden von Schattenhaften Erscheinungen gegen Ziele, die von Schattenwort: Wahnsinn betroffen sind um 30 % (vorher 50 %).
    • Psychische Verbindung sorgt dafür, dass direkter Schaden zu 25 % auf andere Ziele, die von Vampirberührung betroffen sind, übertragen wird (vorher 20 %).
    • Leerenstachel von Ding aus dem Jenseits verursacht 25 % mehr Schaden an sekundären Zielen.
    • Gedankenexplosion vom Leerenpeitscher verursacht 25 % mehr Schaden.

Krieger

  • Waffen
    • Hinrichten verursacht 20 % mehr Schaden.
    • Überwältigen verursacht 10 % mehr Schaden.
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Ob die Änderungen den gewünschten Effekt haben werden, wird sich im Verlauf der nächsten Tage feststellen lassen. Schon jetzt ist aber klar, dass die 1. Saison von WoW: Midnight die wohl leichteste Saison in der Geschichte des modernen World of Warcraft sein dürfte. Aber das ist eine gute Sache, von der viele profitieren.

Quelle(n): us.forums.blizzard.com/en/
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