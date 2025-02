Die 5 mächtigsten Nachtelfen aus der Geschichte von World of Warcraft

Die Nachtelfen sind eines der einflussreichsten Völker in World of Warcraft. Wir stellen euch die mächtigsten Kaldorei vor, die je gelebt haben.

Mit über 30 Jahren an Story, gibt es in World of Warcraft zahlreiche Charaktere, die eine umfangreiche Geschichte und das Antlitz von Azeroth geprägt haben. Nur wenige Völker hatten dabei einen so großen Einfluss wie die Kaldorei – die Nachtelfen. Wir nehmen uns daher die Zeit, die 5 mächtigsten Nachtelfen vorzustellen, die es jemals gegeben hat.

Xavius, der erste Satyr

Elune … es gibt nur einen Gott … und sein Name ist Sargeras.

Titel: Der Alptraumfürst | Erster der Satyrn | Herr der Satyr

Auch wenn Xavius heute vor allem als Endboss im Raid „Smaragdgrüner Alptraum“ bekannt ist, beginnt seine Geschichte schon deutlich früher.

Vor 10.000 Jahren, zu Zeiten des Kriegs der Ahnen, war Xavius der mächtigste bekannte Magier auf Azeroth und direkter Berater von Königin Azshara (da Azshara ihr magisches Geschick weitestgehend vor dem Volk verschleierte). Alle Magier der damaligen Zeit mussten sich demnach an Xavius messen.

Xavius’ Interesse an Magie war so groß, dass die Brennende Legion auf Azeroth aufmerksam wurde. Als Xavius von Sargeras erfuhr, akzeptierte er diesen sofort als einen Gott und trat in dessen Dienste ein.

Xavius sieht nur noch entfernt nach einem Nachtelfen aus.

Doch Xavius scheiterte, wurde bezwungen und zur Strafe wurde seine Seele von Sargeras gefoltert. Allerdings hatte der gefallene Titan noch eine Aufgabe für den einstigen Nachtelfen: Er verwandelte ihn in den ersten Satyr und schickte ihn zurück ins Leben. Von dort aus begann Xavius immer mehr Hochgeborene zu rekrutieren und ihnen das „Geschenk“ der Teufelsmagie zu machen – und sie ebenfalls in Satyrn zu verwandeln.

Xavius wurde mehrfach von Malfurion bezwungen und auch sein letztes Auftauchen als „Alptraumfürst“, der den Smaragdgrünen Traum immer weiter verderben wollte, wurde letztlich von Malfurion und den Helden von Azeroth beendet.

Xavius gilt als der Urvater aller Satyr, die noch heute auf Azeroth leben. Auch wenn Xavius inzwischen – vermutlich – vollständig bezwungen wurde, ist er zu einem großen Anteil für viele der Ereignisse verantwortlich, die Azeroth in den letzten Jahrtausenden befallen haben.