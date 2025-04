Die Firma hinter Baldur’s Gate 3 ließ eine Mod verschwinden, muss sich entschuldigen – Fans ätzen: Zu früh den Prozess-Knopf gedrückt

Eine Mod vereint Stardew Valley mit Baldur’s Gate 3 und verzauberte sogar den CEO von Larian. Doch Wizards of the Coast sahen wohl ihr geistiges Eigentum gefährdet und ließen die Mod offline nehmen. Jetzt rudern sie zurück.

Um was für eine Mod geht es? „Baldur’s Village“ ist eine Mod für Stardew Valley, welche Charaktere, Orte und Ereignisse aus Baldur’s Gate 3 in die beliebte Farming-Sim bringt. Larian-Chef Swen Vincke schwärmte zum Release der Mod Anfang März auf X: „So viel Liebe ist da hineingeflossen – großartige Arbeit!“

Doch nicht jeder war angetan von dem Werk: Wizards of the Coast, die Rechteinhaber von Dungeons and Dragons – und damit auch Baldur’s Gate 3 – ließen Baldur’s Valley mittels eines DMCA-Takedowns auf Nexus Mods sperren.

WotC hat derweil eigene Pläne für die Zukunft des Franchise:

WotC sagt: War nur ein Versehen

Das ist jetzt der Stand: In der Nacht auf den 1. April 2025 haben Wizards of the Coast ein Statement abgegeben und sich für den Vorfall entschuldigt: „Der DMCA-Takedown gegen Baldur’s Village wurde fälschlicherweise durchgeführt. Wir sind gerade dabei, dies zu korrigieren, damit die Fans und die Stardew-Community weiterhin diese großartige Mod genießen können.“ (Via PC Gamer)

Mittlerweile ist Baldur’s Valley sogar wieder zum Download auf Nexus Mods verfügbar.

Zuvor hatte sich Vincke erneut auf X für die Mod ausgesprochen. Solche hochwertigen Fan-Kreationen seien der Beweis, dass die eigene Arbeit Anklang findet und seien eine einzigartige Form der Mundpropaganda. Der CEO von Larian gesteht zwar ein, dass es schwierig sein kann, eine IP zu beschützen, es gebe jedoch bessere Wege, um mit so etwas umzugehen (via X).

Was sagt die Community? Die freut sich zwar, dass Baldur’s Valley zurück ist, nimmt WotC den versehentlichen Copyright-Strike aber nicht so ganz ab. So ätzt ein Nutzer auf Reddit: „Scheint, als hätte die Rechtsabteilung nicht mit der PR-Abteilung gesprochen, bevor sie auf den Prozess-Knopf gedrückt haben.“

Auch eine Diskussion im Subreddit zu Baldur’s Gate 3 trieft regelrecht vor Sarkasmus:

ImNotASWFanboy: „Meine Güte, fälschlicherweise ausgestellt? Das ist furchtbar bedauerlich. Ich hoffe, dass WotC seine Prozesse und Kontrollen in diesem Bereich verschärft, so dass andere solche Fälle vermieden und/oder früher erkannt werden können.“

Chicken_Ingots: „Ja, es wäre wirklich eine Schande, wenn D&D-Fans alle versehentlich ihr System zu Gunsten anderer TTRPGs boykottieren würden.“

Das Verhältnis der Fans zu Wizards of the Coast ist ohnehin angespannt. Die Liebe, welche die Community Baldur’s Gate 3 entgegenbringt, reicht augenscheinlich nicht bis zum Rechteinhaber. Sie haben mit Baldur’s Gate 3 ein Vermögen verdient, streichen dem Team hinter Anthem 2.0 ihr neues AAA-Game