Midnight Madness: Das World of Warcraft Pen & Paper Live-Event des Jahres mit Gnu, Eddy und Co!

Wisst ihr, was das Beste an einem richtig guten Pen&Paper-Rollenspiel Abend ist? Es sind nicht die Würfel oder die Regeln, es ist diese ganz besondere Magie, wenn eine coole Truppe zusammenkommt, um gemeinsam eine einzigartige Geschichte zu erschaffen.

Und wenn diese Gruppe aus bekannten Gesichtern der deutschen Twitch-Szene besteht und das Ganze im Universum von World of Warcraft spielt, sind solche großartigen Storys quasi garantiert.

Doch wer ist alles am Start? Fantasy-Expertin Liza Grimm ist die Spielleiterin! Das wird also sicherlich episch, emotional und garantiert unvorhersehbar. Aber auch ihre Spielertruppe hat es in sich, aber dazu gleich mehr.

Ein Festmahl vor dem Sturm: Worum geht’s?

Kommen wir erst zur Story: Die Geschichte führt die Helden in das idyllische Städtchen Morgenluft. Und eigentlich steht alles im Zeichen eines freudigen Festes: Der „Neuling“ Vyleron feiert Geburtstag und die ganze Stadt ist eingeladen, gemeinsam mit ihm anzustoßen.

Mehr zum Thema WoW Midnight: 3 Dinge, die ihr vor dem Launch wissen solltet von Cortyn

Doch wer Rollenspiele kennt, weiß: Die idyllische Ruhe ist eigentlich immer trügerisch. Unsere Abenteurer ahnen also noch nicht, dass dieser Abend ganz anders wird, als gedacht und sie unmittelbar in die Ereignisse zum Start von World of Warcraft: Midnight führt.

Gemütliche Feiern unter Freunden, was soll da schon schiefgehen?

Besonders cool für alle Lore-Fans unter euch: Die Story ist gespickt mit Easter-Eggs und Anspielungen auf die bisherige WoW-Story, die euch sicherlich das Herz aufgehen lassen. Zudem geht das Gerücht um, dass der eine oder andere Überraschungsgast vorbeischauen könnte. Wer das wohl sein mag?

Wann & Wo? Euer Fahrplan für das Event

Damit ihr keine Sekunde dieses Spektakels verpasst, haben wir hier alle Details für euch. Kleiner Tipp: Schaltet schon ein bisschen früher ein, um die speziellen Pre-Show-Vibes mitzunehmen!

Termin: Freitag, 27. Februar 2026

Freitag, 27. Februar 2026 Pre-Stream: Ab ca. 16:30 Uhr (Warm-up & Community-Talk)

Ab ca. 16:30 Uhr (Warm-up & Community-Talk) TTRPG-Start: Um 17:30 Uhr geht die Reise los!

Wo könnt ihr zuschauen? Das Event wird auf den Kanälen der Teilnehmer gestreamt. Schaut also je nach Gusto vorbei bei: Liza Grimm, Rocket Beans (Eddy), NoWay4u, Metashi oder Gnu.

Das Line-up: Wer schlüpft in welche Rolle?

Aber auch ohne Cameos kann sich die Crew sehen lassen. Die Gästeliste liest sich wie ein „Who is Who“ der deutschen Streaming-Landschaft und jeder und jede bringt seinen oder ihren ganz eigenen Stil mit an den Spieltisch:

Eddy als Pandalf

als NoWay4u als Kolbert

als Metashi als Zaricotti

als Gnu als Gnursula

als Ein noch geheimer Spieler als Ravian

Was diese Truppe aus der Situation macht und ob sie mit Worten, Charme oder doch mit roher Gewalt die kommenden Herausforderungen löst, das erlebt ihr am 27. Februar live.

Streicht euch als den 27. Februar im Kalender an und seid dabei, wenn es heißt: „Home is Worth Fighting For“!