Eine Frau suchte nach einer neuen Wohnung – Stieß dabei auf einen möglichen Betrug mit Bildern aus The Sims 4

Eine Frau war auf der Suche nach einer passenden Wohnung für sich und ihren Mann, als sie auf ein kurioses Angebot stieß. Die Bilder der Wohnung erinnerten sie an ein Videospiel – ein klarer Betrug?

Was war geschehen? Die Suche nach einer passenden Wohnung ist keine leichte Aufgabe. Vor allem dann nicht, wenn einem Stolpersteine in Form von betrügerischen Angeboten in den Weg gelegt werden.

Die X-Userin @Brujita_may wollte eine Wohnung in der spanischen Stadt Valencia finden, gemeinsam mit ihrem Mann, der bei der Suche auf ein durchaus attraktives Angebot stieß.

Als er das Inserat seiner Frau zeigte, wurde die jedoch stutzig. Denn die Bilder, die da zu sehen waren, erinnerten sie an ein Videospiel.

Sims 4 als Mittel zum Betrug

Was war zu sehen? Bei dem Wohnungsangebot gab es wie üblich einige Fotos zu sehen. Wobei Fotos nicht ganz richtig ist, Screenshots trifft es eher. Zwar wirkte das erste Bild wie eine echte Fassade eines Hauses, aber schon die nächsten waren eindeutig Screenshots aus Sims 4 – der bislang letzte Ableger einer Reihe, die ursprünglich anders hätte aussehen sollen.

Es wirkte so, als hätte jemand eine Wohnung in dem Spiel gebaut und sie als echtes Inserat auf die Internetplattform gestellt. Die Userin kannte Sims 4 und entlarvte den Betrugsversuch. Erst war sie schockiert davon, erzählt sie. Auf Nachfrage hieß es von Seiten der Vermieter, die Screenshots wären eine „Projektion“ dessen, was sie tatsächlich erwartet.

Die Geschichte wurde schnell im Netz verbreitet und ging viral. Mittlerweile ist das originale Inserat für 425 Euro pro Monat offline.

Andere X-User kommentieren unter dem Posting von @Brujita_may ironisch, sie hätte doch den Sims-Cheat „motherlode“ aktivieren können, um schnell an die fiktive Währung Simoleons zu kommen. Vielleicht wäre das Angebot auf diese Weise zu bezahlen gewesen.

„Wenn ich das Haus verlassen will, erscheint ein Ladebildschirm?“, fragt sich @lakiaru auf x.com.

„Aber sind darin nur Gegenstände des Basisspiels enthalten oder brauchen wir zusätzliche Erweiterungen?“, schreibt @weirdfixswift auf x.com

„Die Wohnungskrise ist bei den Sims angekommen“, stellt @Angelfrage auf x.com fest.

Die Frau hat gut daran getan, angesichts des dubiosen Angebots misstrauisch zu sein. Praktisch, dass sie Sims 4 kannte und den Betrugsversuch gleich erkannte. Bleibt zu hoffen, dass sie doch noch eine passende Wohnung gefunden hat. Sims 4 bekam zuletzt ein neues Update, das für gebrochene Herzen sorgt – und einige andere Probleme.