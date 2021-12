Für MMO-Spieler ist „Nerf“ einer der bekanntesten Begriffe – Doch woher kommt er?

Der Begriff „Nerf“ für die Abschwächung von Elementen in Games sollte jedem Gamer rudimentär bekannt sein. Doch viele fragen sich, woher das Wort stammt und was die Ursprünge sind. Wir von MeinMMO haben recherchiert und erklären euch die Hintergründe zum „Nerf“.

Was bedeutet Nerf eigentlich? Der Begriff Nerf wird von Gamern gleichermaßen gefürchtet und gefeiert. Denn er bedeutet schlichtweg, dass ein Element in einem Spiel in seiner Wirkung reduziert und abgeschwächt wird.

Besonders oft hört man von NERFs in MMORPGs und Shootern, wenn es um Waffen oder bestimmte Skills geht. Die werden im Falle eins Nerfs dann mehr oder weniger stark abgeschwächt oder anderweitig verringert.

Je nachdem, ob der Nerf in den Augen der Spieler dann ein zurecht übertriebenes Feature wieder ins rechte Lot rückt oder eine eigentlich passable Waffe unnötig schwächt, wird ein Nerf mal positiv oder negativ in den Communitys aufgefasst.

Doch was genau steckt eigentlich hinter dem Begriff? Hat es damit zu tun, dass Nerf oft „nervig“ sind? Oder besteht gar ein Bezug zu den gleichnamigen Spielzeugwaffen?

Nerf in Gaming hat tatsächlich mit Spielzeugpistolen zu tun

Woher kommt der Begriff wirklich? Tatsächlich stammt der Begriff aus den Urzeiten des Online-Gaming. Im MMORPG-Urgestein Ultima Online waren damals zum Launch im Jahre 1997 die Schwerter viel zu mächtig. Jeder nutzte sie, da alle anderen Waffen einfach nicht so hart reingehauen haben.

Daher mussten die Entwickler hier nachbessern und einen Patch aufspielen, der die Schwerter recht derb abschwächte. Diese Praxis, ein laufendes Spiel von einem Tag auf den anderen radikal zu ändern, war damals völlig neu.

Spiele wurden damals normalerweise in abgeschlossenem Zustand ausgeliefert und wenn es schwerwiegende Bugs gab, mussten die Entwickler quasi eine völlig neue Version des Spiels releasen.

Bei Ultima Online konnten die Devs aber einfach den Client entsprechend patchen und plötzlich waren die Schwerter von einem Moment auf den anderen nicht mehr die OP-Super-Waffen.

Das merkten die Spieler schnell und voller Unglauben verglichen sie in Message-Boards und Chats ihre angepassten Klingen mit harmlosen Spielzeugwaffen der Marke NERF. „Kämpfe fühlen sich jetzt an, als würde man sich mit NERF-Schaumstoff-Schwerter verprügeln“ war wohl der Wortlaut dieser Zeit.

Was sind NERF-„Waffen“? Der Begriff NERF (großgeschrieben) steht für „Non-Expanding Recreational Foam“ (auf Deutsch in etwa formfester Spielzeug-Schaumstoff). Er beschreibt das Material, aus dem die „Munition“ der beliebten NERF-Blaster besteht. Das sind ausgeklügelte Spielzeugpistolen, die seit dem Jahre 1969 von der US-Spielzeugfirma Hasbro vertrieben werden.

Da die sogenannten „Darts“ aus einem weichen Schaumstoffmaterial sind, kann man sich damit bedenkenlos beschießen, ohne dass es zu Verletzungen kommen sollte.

NERF-Blaster gibt es auch zu Games, wie hier Fortnite.

Neben den „NERF-Blastern“ gibt es aber auch diverse Nahkampfwaffen, wie Schwerter, die ebenfalls aus dem NERF-Schaumstoff bestehen und mit denen man sich gefahrlos gegenseitig verkloppen kann.

Der Begriff NERF steht hier also für Sicherheit vor Verletzung und wurde daher auf die reduzierte Schadenswirkung der Schwerter in Ultima Online angewandt. Von da aus wurde der Begriff „etwas nerfen“ zu einem geflügelten Wort für die Abschwächung von Features in (Online)-Games.

E gibt übrigens auch diverse, von Games inspirierte NERF-Blaster, wie diese Overwatch-NERF-Collection.