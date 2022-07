Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Laptop- und PC-Grafikkarte?

Viele Gaming-PCs und Laptops bieten dem Namen nach die gleiche Grafikkarte an. Doch trotz gleichen Namens gibt es einige Unterschiede, die ihr berücksichtigen solltet. MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst.

Wer Gaming-PCs mit Laptops vergleicht, wird schnell feststellen: Da steckt doch die gleiche Grafikkarte drin! Denn sowohl im Desktop-PC als auch im Laptop ist auf dem Papier etwa eine RTX 3080 verbaut.

Wer aber genauer hinsieht, wird schnell einige Unterschiede feststellen und auch erkennen, dass euer Gaming-PC mit RTX 3080 viel schneller ist als ein Laptop mit RTX 3080. Woran das liegt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Laptop- und PC-Grafikkarte bieten offiziell die gleichen Funktionen an

Bei den Funktionen gibt es normalerweise keine Unterschiede. Kauft ihr eine RTX 3080 oder eine RTX 3080 Mobile in einem Laptop, dann bieten euch beide Grafikkarten den gleichen Funktionsumfang. Ihr könnt also Raytracing oder DLSS verwenden.

Wo liegen denn dann die Unterschiede? Der erste Unterschied ist die Größe und Bauform. Die Grafikkarte in einem Notebook ist in der Regel viel kleiner als eine Grafikkarte, die ihr in eurem Desktop-PC verbaut.

Während ihr Desktop-Grafikkarten außerdem problemlos aus einem Computer demontieren und gegen eine andere, schnellere Grafikkarte austauschen könnt, ist das bei Laptops nicht so einfach möglich. Einige Hersteller bieten bei Notebooks austauschbare Grafikkarten an, doch das ist sehr teuer und oftmals auch sehr limitiert möglich.

Der größte Unterschied liegt vor allem in der Performance, die wiederum vom Powerlimit abhängig ist. Eine Grafikkarte, die in einem Desktop-PC steckt, darf und kann viel mehr Strom verbrauchen als eine Grafikkarte in einem Notebook und das wirkt sich auch auf die Leistung aus.

Die Performance einer Grafikkarte im Notebook ist daher häufig herunterskaliert auf das entsprechende Gerät. Eine RTX 3080, die 500 Watt verbrauchen kann, ist einfach leistungsfähiger als eine RTX 3080, die im Notebook maximal eine TDP von 90 Watt hat. Hier sind wir dann auch wieder bei der Bauform: In einem Gaming-PC gibt es bessere Möglichkeiten, Abwärme loszuwerden, als in einem Notebook.

Hinzu kommt bei Notebooks noch eine zusätzliche Besonderheit, nämlich die angesprochene TDP. TDP steht für thermische Design Power in Watt und bezieht sich auf den Energieverbrauch unter der maximalen theoretischen Belastung. TDP gibt es zwar auch beim Gaming-PC, aber bei Laptops kann es zu absurden Ergebnissen führen:

Eine RTX 3060 Ti im Gaming-PC ist offiziell langsamer als eine RTX 3080.

Eine RTX 3060 Ti mit hoher TDP kann aber schneller sein als eine RTX 3080 mit niedriger TDP.

Diese Zahlenspiele sind vor allem dann verwirrend, wenn man nur auf die Reihenbezeichnung der Grafikkarte schaut.

Den Leistungsunterschied zwischen Laptop und Desktop werdet ihr auch merken, wenn ihr die Performance der Geräte miteinander vergleicht.

Laptop vs. Desktop – Welche Grafikkarte ist schneller?

Wo bekomme ich mehr Performance? Wenn ihr genau wissen wollt, welche Grafikkarte mehr Leistung bietet, dann solltet ihr euch das YouTube-Video von Jarrod’s Tech ansehen (via YouTube.com). Hier vergleicht er zwei Varianten der GeForce RTX 3080.

In dem Video seht ihr sehr schnell, wie groß die Unterschiede zwischen einer Desktop-GPU und einer Laptop-Grafikkarte ausfallen können:

In Far Cry 6 schafft die RTX 3080 (Desktop) in Full HD im Schnitt 127 FPS. Im Vergleich dazu schafft die RTX 3080 (Laptop) nur 85 FPS.

In Cyberpunk 2077 sieht es ähnlich aus: Die RTX 3080 (Desktop) schafft 120 FPS in Full-HD, bei der RTX 3080 (Laptop) sind 85 FPS im Schnitt möglich.

Eine umfangreiche Beratung, ob sich für euch am Ende ein Laptop oder ein Desktop-PC mehr empfiehlt, könnt ihr ebenfalls auf MeinMMO lesen. Hier erklären wir euch noch einmal genauer Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gaming-PC und Notebook:

