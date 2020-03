DOOM Eternal ist das Shooter-Highlight für 2020 bisher. Wir können bereits die fertige Version spielen und zeigen sie euch im Livestream bei Monsters & Explosions.

Wo könnt ihr den Livestream verfolgen? Die Pforten der Hölle und des Himmels haben sich geöffnet! Seit 13:00 Uhr streamen wir für euch DOOM Eternal!

Julius wird sich auf MAX – Monsters & Explosions als Slayer den gesamten Tag lang für euch mit Dämonen und Himmlischen anlegen – und ihr könnt beim Zuschauen sogar richtig abräumen!

Was gibt es zu gewinnen? Wer MAX auf Twitch verfolgt, kann mit seinem gesammelten Mana, unserer kanaleigenen Gewinnspielwährung, und etwas Glück nämlich eine GeForce RTX 2080 von ZOTAC abstauben.

Mana verdient ihr einfach indem ihr den Stream anschaut: je länger ihr also dabei seid, desto mehr Gewinnspiel-Tickets könnt ihr euch »kaufen«. Wir sehen uns im Stream!

DOOM Eternal & das GeForce-Gewinnspiel im Überblick

Wann geht’s los? Mittwoch, 18. März, von 13:00 bis 17:00 Uhr und dann nochmal von 19:00 bis 21:00 Uhr

Julius, als Kind von Dämonen ausgesetzt und von einer vierläufigen Shotgun großgezogen Was passiert in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr? Dort zeigen wir euch die ersten Reaktionen rund um die neuen Infos zur PS5

Grausige Kreaturen aus DOOM

Was ist DOOM Eternal? Bei dem Shooter handelt es sich um den Nachfolger des DOOM-Reboots von 2016. Dieses Mal verschlägt es den Doomguy auf die Erde und nach Phobos, um den Lakaien der Hölle den Garaus zu machen.

Die Dämonen sind nämlich auf die Erde gekommen und stellen jede Menge Unsinn an. Spieler können sich in Eternal an Wänden entlanghangeln und Gegnern mit einer neuen Klinge oder einem Schulter-Flammenwerfer den Rest geben.

Außerdem wartet ein spannender Multiplayer auf euch, den es so bisher in der Reihe gegeben hat.