Im „Find Your Next Game“-Stream geht es heute um ArcheAge und den MMO-Talk mit besonderen Gästen, legendären Entwicklern von MMORPGs.

Was wird gestreamt? Heute Abend gibt es bei unsem „Find Your Next Game“-Stream ein dickes Highlight. Leya Jankowski wird sich in dem MMO-Talk mit zwei legendären Game-Entwicklern zusammensetzen und mit ihnen über ihre Erfahrungen in der Branche reden.

Vorher werdet ihr aber von Julius Busch, Lars Maassen und Simon „Entenburg“ Bublitz mit reichlich Infos und Talk zum MMORPG ArcheAge berieselt.

ArcheAge bringt größte Erweiterung seit Jahren – So verändert sie das MMORPG

Wer ist beim MMO-Talk dabei? Geleitet wird der MMO-Talk von der MeinMMO-Brand-Managerin Leya Janowski. Als Gäste sind zwei legendäre Entwickler dabei, deren Spiele von vielen Millionen Gamern gezockt wurden.

Raph Koster:

Game-Entwickler seit über 20 Jahre

War Lead Designer von Ultima Online (1997) und der Creative Director von Star Wars Galaxies (2003)

Koster gilt als eine Art Vordenker der MMORPGs. Er erklärte zum Beispiel die Prinzipien hinter Online-Rollenspielen und sieht Parallelen von neuen „Games as a service“-Spielen wie Destiny zu den MMOs

Die Firma von Raph Koster, „Playable Worlds“, arbeitet jetzt an einem neuen Projekt, über das man noch wenig weiß.

Gordon Walton:

Game-Entwickler seit über 20 Jahren

Sein Portfolio enthält unter anderem: Star Wars: The Old Reppublic, Star Wars Galaxies und Ultima Online

Arbeitet aktuell am Kickstarter-MMORPG Crowfall als Executive Producer.

Gordon Walton hat bis jetzt nur an Singleplayer-Titeln gearbeitet und beschloss nun doch zu MMOs zu wechseln. Wir werden ihn unter anderem nach den Gründen für diese Entscheidung fragen.

Wann geht’s los? Der Stream mit den legendären Entwicklern beginnt bereits in wenigen Stunden, vorher gibt es aber noch einen Stream zu ArcheAge, den ihr nicht verpassen solltet:

Ab 19 Uhr – ArcheAge & Starbase

Ab 20 Uhr – MMO-Talk mit Leya

Wo kann ich den Stream sehen? Der Live-Stream wird auf MAX (Monsters and Explosions) und auf demYoutube-Channel der GameStar laufen:

Was ist noch geplant? Den ganzen Juni lang werden wir euch mit Artikeln und Streams rund um „Find Your Next Game“ versorgen. Unser komplettes Programm könnt ihr euch hier anschauen: