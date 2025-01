All diese Features zusammengenommen ergeben eine verdammt gute Soundbar, die vor allem mit dem aktuellen Rabatt eine dringende Kaufempfehlung wird. Wartet also nicht länger, tut euren Ohren einen Gefallen und bestellt euch jetzt die Bose Smart Ultra:

Nicht nur beim Sound ist High-Tech verbaut, auch die Bedienung ist im 22. Jahrhundert angekommen. Die integrierte Bose Voice4Video-Technologie erlaubt es euch, euer Home-Entertainment-System mühelos mit Sprachbefehlen zu steuern. Ein einfacher Satz wie “Hey Bose, mach den Fernseher an und starte Disney Plus” genügt, um euer Abendprogramm zu starten. So wird eure Stimme zur ultimativen Fernbedienung, die nicht nur die Soundbar, sondern auch den Fernseher, Kabelreceiver und weitere kompatible Geräte steuert.

Mit der Smart Ultra hat Bose ein richtiges Klangwunder im Repertoire. Dank der innovativen PhaseGuide-Technologie wird der Klang nicht nur von allen Seiten, sondern auch von oben in den Raum projiziert. Dadurch kommt eine Klangkulisse zustande, die euch von allen Seiten umgibt. Mit so einem allumfassenden Sound wird jeder Film zu einem absolut immersiven Erlebnis.

