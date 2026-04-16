Fast 100.000 gleichzeitige Spieler zwingen neues Survival-Game in die Knie, Entwickler bitten jetzt um Hilfe

Kurz nach Start des Early Access erfreut sich Survival-Game Windrose wachsender Beliebtheit. Und die steigt so rasant, dass die Entwickler kaum hinterherkommen.

Was ist das Problem? Nachdem Windrose am 16. April 2026 sehr erfolgreich gestartet ist und fast 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht hat, sind die Server unter diesem Ansturm zusammengebrochen, was auch derzeit noch besonders den Koop-Modus beeinträchtigt.

Das Entwicklerstudio Kraken Express arbeitet zwar bereits an Hotfixes, hat aber zugegeben, dass es noch keine eindeutige Lösung für die Situation hat. Und das Problem scheint so tief zu gehen, dass das Team sogar über Discord nach Mithilfe sucht.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

„Wir würden uns sehr über eine Vorstellung freuen“

Wobei fragen die Entwickler nach Hilfe? Auf dem offiziellen Discord-Server heißt es:

Kurz gesagt: Zunächst möchten wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Falls ihr bei einem großen Internetanbieter in der EU oder Nordamerika arbeitet oder jemanden dort kennt, der an einem Gespräch mit uns interessiert wäre, würden wir uns sehr über eine Vorstellung freuen. Dies könnte die Koop-Konnektivität für alle Beteiligten deutlich verbessern.

Für einige Probleme und Hindernisse hat das Entwicklerteam bereits Lösungen und Workarounds gefunden, mit denen ihr ihnen entgegenwirken könnt. Diese haben sie in einem kurzen FAQ für euch zusammengetragen, jedoch mit dem Hinweis, dass dort bei Weitem nicht alle Probleme gelöst werden können.

Gerade die Serverprobleme im Koop werfen bei den Entwicklern noch Fragen auf und lassen sie vermuten, dass einige Server-Adressen von so manchen Anbietern eventuell eingeschränkt oder sogar geblockt werden. Deshalb wenden sie sich an die Community, in der Hoffnung, dass sich ein Kontakt ergibt, der vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen und die Probleme schneller beheben kann.

Immer mehr Piraten zieht es auf die Inseln und das Meer von Windrose. Auch MeinMMO-Redakteur und Survival-Experte Benedict Grothaus „musste“ natürlich einen Blick darauf werfen. Doch der fiel bereits beim ersten Anspielen deutlich ausgiebiger aus, als er am Anfang dachte: Mein Käpt’n wollte, dass ich schnell über Windrose schreibe, aber ich hab noch eine Runde auf meinem Schiff gedreht