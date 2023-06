Der Notfall-Neustart ist dafür gedacht, euren Rechner aus einer Situation zu befreien, in der eine Anwendung oder Software euren Computer so stark blockiert, dass ihr euren PC auf normalem Weg nicht mehr neu starten könnt.

Microsoft hat in Windows einen geheimen Neustart eingebaut. Der ist gut versteckt, denn damit startet ihr euer System neu und überspringt alle Sicherheitssysteme. In einigen Notfällen kann euch das vor einem “kalten Neustart” bewahren.

Insert

You are going to send email to