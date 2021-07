Brauchen Gamer Windows 11 Pro? Das steckt in der Pro-Version

Mit dem Release von Windows 11 gibt es verschiedene Versionen des Betriebssystems, unter anderem eine Pro-Version. Doch brauchen die Gamer überhaupt oder reicht nicht einfach die Home-Version? MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst.

Mit dem voraussichtlichen Release von Windows 11 am Ende von 2021 bekommen User ein überarbeitetes Betriebssystem. Einige User werden sogar überlegen, ob sie nicht zum Start von Windows 11 direkt einen neuen Computer kaufen.

Was gibt es für Versionen? Auch mit dem Start von Windows 11 wird es wieder verschiedene Versionen geben. Dazu gehören Home, Pro, Enterprise und Education. In unserem Artikel gehen wir jedoch nur auf die Besonderheiten von Windows 11 Home und Pro ein.

Enterprise und Education: Bei der Enterprise-Lizenz handelt es sich um Volumen-Lizenzen für große Unternehmen und kommt in einer kleinen Version auch in einigen Geräten wie Terminals oder Bankautomaten zum Einsatz. Die Education-Version richtet sich an Angestellte und Studenten von Forschungseinrichtungen.

Doch lohnt sich die Pro-Version für Gamer überhaupt und was bekommt ihr eigentlich für einen Aufpreis an zusätzlichen Funktionen? MeinMMO erklärt euch die Unterschiede in diesem Artikel und erklärt, welche Version für Gamer am besten ist.

Windows 11 Home vs Windows 11 Pro – Das sind die Gemeinsamkeiten

Das bieten euch alle Versionen: Folgende Funktionen unterstützen alle Windows-11-Versionen. Eine Home-Version ist auf jedem Computer mit Windows 11 installiert:

Den neuen Microsoft Edge-Browser

Energieoptionen, wo ihr etwa einen Energiesparmodus für euren Laptop einrichten könnt.

Die Verknüpfung eures Smartphones mit Windows 11

Die Sprachsteuerung von Windows 11.

Windows Defender, Windows Firewall und die Kindersicherung bieten ebenfalls beide Versionen. Auch “Secure Boot”-Fähigkeit ist bei Home und Pro dabei.

Windows 11 Home bietet euch also alle grundlegenden Funktionen, die euch jede andere Windows-Version ebenfalls bietet. Auch von der Möglichkeit, Android-Apps auf Windows 11 zu nutzen, profitiert Windows 11 Home ebenfalls.

Im folgenden Abschnitt erklären wir euch die Unterschiede zwischen Windows 11 Home und Pro.

Android-Apps könnt ihr auch mit Windows 11 Home ausführen.

Windows 11 Home vs Windows 11 Pro – Das sind die Unterschiede

Was bietet Windows 11 Pro? Die Pro-Version richtet sich vor allem an professionelle Anwender und liefert viele Zusatzfunktionen. So habt ihr es als Administrator eines großen Netzwerks leichter oder auch andere Werkzeuge zur Verfügung.

Der erste und offensichtlichste Unterschied ist der Preis. Denn Windows 11 Pro kostet mit 199,99 Euro deutlich mehr als Windows 11 Home, hier zahlt ihr nur 139,99 Euro. Auf vielen Computern ist Home oder Pro aber häufig vorinstalliert.

Einer weiterer Unterschied ist, dass ihr Windows 11 Pro noch mit einem Offline-Account (lokales Konto) erstellen könnt. Ihr braucht also für das Setup keine Internetverbindung. Für die anschließende Aktivierung ist eine Internetverbindung dennoch notwendig.

Die meisten Geräteverwaltungsfunktionen sind in Windows 11 Home nicht verfügbar. Windows 11 Pro hingegen unterstützt Dinge wie Gruppenrichtlinien, mit denen Administratoren bestimmte Richtlinien für Gruppen von Geräten in einem Schritt konfigurieren können. Außerdem gibt es Windows Update for Business, mit dem Unternehmen steuern können, wie Updates an ihre Benutzer verteilt werden, um unerwartete Probleme zu vermeiden.

Windows 11 Pro bietet zusätzliche Sicherheits- und Unternehmensfunktionen

Die Pro-Version bietet etliche Zusatzfunktionen, die vor allem der Sicherheit dienen und große Unternehmen unterstützen, die viele Computer im eigenen Netzwerk haben. Die wichtigsten Funktionen zählen wir euch hier auf.

Diese Sicherheitsfunktionen bietet Windows 11 Pro:

Eine erweiterte Remote-Desktop-Funktion. Damit könnt ihr etwa auf einen Rechner in der Ferne zugreifen.

Die Visualisierungstechnik Hyper-V. Damit könnt ihr andere Betriebssysteme als virtuellen Rechner in einem Fenster ausführen.

Die Verschlüsselungstechnologie Bitlocker. Damit könnt ihr etwa euer Boot-Laufwerk oder andere Geräte verschlüsseln.

Mit „Windows Sandbox“ könnt ihr einfach eine virtualisierte Windows-11-Version starten und hier Programme und unbekannte Dinge testen. Für das virtuelle Windows braucht ihr übrigens keine zusätzliche Windows-Lizenz.

WDAG oder „Windows Defender Application Guard“. Damit könnt ihr euren Browser in einer Art Sandbox verwenden.

Mit Windows 11 Pro könnt ihr umfangreichere Hardware nutzen

Wie bei den früheren Windows-Versionen hat die Home-Version ein paar Einschränkungen, wenn ihr Hardware verwenden wollt. Doch diese “Einschränkungen” dürften die wenigsten Nutzer betreffen:

Ihr könnt anstatt 128 GB Arbeitsspeicher nun bis zu 2 TB Arbeitsspeicher verbauen.

Windows 11 Pro unterstützt außerdem maximal 2 vollwertige Prozessoren.

Windows 11 Pro unterstützt außerdem 128 CPU-Kerne. Bei der Home-Version werden maximal 64 unterstützt.

Spielt das für Gamer eine Rolle? Mit der Pro-Version fallen Hardware-Einschränkungen weg, sodass ihr 2 TB Arbeitssepciher verwenden oder Prozessoren mit 128 Kernen nutzen könnt. Für die allermeisten Anwender dürfte aber die Einschränkung von 128 GB Arbeitsspeicher bei der Home-Version ohnehin keine Hürde sein, die man ohne weiteres erreichen wird.

Bei Windows 7 spielte das noch eine größere Rolle, denn Windows 7 Home Premium unterstützte/adressierte nur maximal 16 GB Arbeitsspeicher. Erst mit Windows 7 Professional 64-Bit wurde diese Grenze auf 192 GB RAM erhöht.

Windows 11 Pro – Vor allem professionelle Anwender profitieren davon

Wer profitiert von Pro? Die Pro-Version richtet sich vor allem an Unternehmen und professionelle Anwender. Das betrifft insbesondere Personen, die etwa große Netzwerke kontrollieren müssen oder Verschlüsselungs-Tools verwenden.

Für wen ist das wenig interessant? Insbesondere viele Unternehmensfunktionen, die nur die Pro-Version bietet, sind für Alltagsnutzer und Gamer nicht oder kaum interessant. Als Gamer werdet ihr etliche Funktionen jedoch entweder nie nutzen oder kennt sie nicht mal.

Für die meisten Gamer ist Windows 11 Home mehr als ausreichend

Mit Windows 11 Home bekommt ihr alle grundlegenden und wichtigen Funktionen, die jedes Windows mitbringt. Dazu gehören etwa der neue Edge-Browser, der Game Mode und auch DirectX 12. Auch Cross-Platform-Funktionen mit eurer Xbox sind ebenfalls bereits in der Home-Edition enthalten.

Auch alle weiteren Funktionen, mit denen Microsoft Gamer von Windows 11 überzeugen möchte, sind ebenfalls in der Home-Version enthalten.

Welche Windows-Version ist die beste für mich? Wer seinen PC privat und zum Spielen nutzt, kann bedenkenlos zur Home-Version greifen. Der Aufpreis dürfte sich für Privatanwender und Spieler in den allermeisten Fällen nicht lohnen. Auch etwaige Leistungsunterschiede und höhere FPS gibt es zwischen den Windows 11 Versionen nicht.

Solltet ihr demnächst einen neuen Gaming-PC kaufen oder eine Lizenz erwerben wollen, dann braucht der PC nicht unbedingt eine Pro-Version mit an Bord zu haben. Eine Home-Lizenz reicht für die meisten Gamer völlig aus.