Windows 11: Mit AMD-Prozessor soll eure Gaming-Performance aktuell deutlich schlechter sein

Microsoft hatte gemeinsam mit AMD erklärt, dass man sich um die Probleme mit AMD-Prozessoren im Laufe des Monats kümmern wolle. Haltet hier am besten die Updates bei Windows im Auge. Die Updates sollen am 19. und am 21. Oktober veröffentlicht werden und werden unter anderem mit einem Software-Update von AMD verteilt (via reddit.com ).

