In LoL (League of Legends) kann man viel Geld ausgeben, wenn man möchte. Wir zeigen euch, wie ihr 2020 nachsehen könnt, wie viel Geld ihr in League of Legends gesteckt habt.

Update vom 13.01.2020: Wir haben für euch diesen Artikel nochmal aktualisiert. Nach der eigentlichen Veröffentlichung sind einige Monate verstrichen und inzwischen habt ihr vielleicht mehr Geld in das Spiel gesteckt. Schaut jetzt nach, wie viel Geld das schon war.

Was ist neu? Riot Games hat eine Webseite veröffentlicht, auf der ihr nachsehen könnt, wie viel Geld ihr bereits in euren LoL-Account investiert habt. Wie Spieler berichten, gab es die Webseite vor einigen Jahren bereits, doch sie wurde geschlossen. Doch sie ist zurück und funktioniert.

In LoL kann man Riot Points kaufen. Das ist die Währung, mit der sich Ingame-Artikel wie Skins, Champions oder andere kosmetische Veränderungen erwerben lassen.

Viele Spieler sind geneigt, für ihren Lieblingschampion entsprechend coole Skins zu kaufen. Und das könnte über mehrere Jahre teuer werden.

Wie viel Geld habt ihr in LoL gesteckt? Folgt einfach diesem Link zur Support-Webseite von Riot Games.

Dort gibt es einen roten Login-Button.

Wählt diesen und loggt euch mit eurem Benutzernamen und Passwort da ein.

Achtet darauf, dass ihr auch den richtigen Server auswählt, auf dem ihr den Account registriert habt.

Update vom 13.01.: Bedenkt, dass Riot Games im November 2019 eurer LoL-Accounts zu Riot-Accounts verändert hat. Dabei mussten sich viele Spieler neue Nutzernamen aussuchen, die ihr jetzt zum Login benötigt.

Nach dem Einloggen kommt ihr wieder zu der Support-Webseite.

Der Einloggen-Button heißt jetzt „Show me the Money“

Klickt ihr darauf, wird die Summe angezeigt, die ihr in LoL inverstiert habt.

Wie viel Geld haben andere ausgegeben? Auf Reddit liest man von aufgeregten Spielern, die kaum fassen können, wie viel Geld sie schon in das Spiel investiert haben.

„Oh zur Hölle, warum musste ich mir das ansehen? Ich habe ein Problem“

„Haha nein Danke (Habe fast 900 Skins)“

„Ich habe nachgeguckt und es waren 900 €. Ich bereue nichts […]!“

„Oh 190 Pfund, nicht schlecht. Wird bald mehr“

„790 € ich bin so verdammt dumm. Das Spiel sollte doch free to play sein. Ich bin in Riots Falle getreten, sie machten mich süchtig“

Ein Spieler schreibt: „3100 Dollar. Tatsächlich ein bisschen weniger, als ich nach 9 Jahren vermutete.“

Bei uns auf MeinMMO werden die Ergebnisse in der Community diskutiert. Spieler Tim schreibt „Uff, 370 € in nuer 2 Monaten Spielzeit =D. Das kann ja noch was werden.“

Andere berichten von Summen über 800 €, 900 € und sogar über 5.000 €. Wie sieht es bei euch aus?

Eure Ergebnisse? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben, wie viel Geld ihr bereits in LoL investiert habt. Wir binden euch hier auch eine Umfrage ein, an der ihr anonym teilnehmen könnt.

Falls ihr die Umfrage nicht seht, folgt einfach diesem Link zur Apester-Umfrage.

