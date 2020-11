Wie sollte man in MMORPGs an die stärkste Ausrüstung kommen?

In vielen MMORPGs dreht sich das Endgame darum, die stärksten Waffen und Rüstungen zu ergattern. Aus welcher Quelle sollten sie eurer Meinung nach kommen?

Starkes Gear, der „Loot“, gibt es in Rollenspielen quasi seit Tag 1. In zahllosen Games arbeiten wir uns durch Hindernisse, Horden von Monstern und Boss-Gegner, um das eine stärkste Schwert im ganzen Spiel zu bekommen.

Eine klassische Loot-Spirale in einem Rollenspiel läuft so ab, dass man einen Mob erschlägt, um eine bessere Waffe zu bekommen, mit der man einen stärkeren Mob töten kann, der wiederum eine bessere Waffe dropt, die einen dazu befähigt, den nächststärkeren Gegner zu erschlagen.

In MMORPGs sind die Loot-Spirale und der Gearing-Prozess tief im Gameplay verwurzelt. Sie nehmen häufig die zentrale Rolle im Endgame ein. Es beginnt beim Leveln, wenn wir mit neuen Stufen auch neue Ausrüstung freischalten und geht später weiter mit der Rüstungsstufe, die immer weiter steigt bis zur obersten Stufe, die nur stärksten Waffen und Rüstungen haben.

Diese Top-Ausrüstung können sich die Spieler in MMORPGs oft auf unterschiedliche Weise ergattern:

Crafting

Raids

PvP

Zufalls-Drop

Achievements

Langer Grind

Quests

Cash Shop

Die starken Relikt-Waffen in Final Fantasy XIV haben schon immer richtig viel Grind benötigt.

Es ist in MMORPGs oft übliche, dass man die besten Waffen und Rüstungen nur dann bekommt, wenn man als Spieler viel dafür arbeitet und viel Zeit ins Spielen investiert. Aber in welchen Teil des MMORPGs sollte man die Zeit investieren, damit man an die stärksten Items kommt?

Erzählt uns: Welche ist eurer Meinung nach die beste Quelle für stärkste Ausrüstung in einem MMORPG? Sollten Spieler dafür richtig lange schuften oder sollte alles dem Zufall überlassen sein? Erzählt uns, was ihr dazu denkt in den Kommentaren.

Wie kann ich abstimmen? Eure Stimme könnt ihr wie immer in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder von euch hat nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl nicht mehr ändern, sobald ihr sie getroffen habt. Überlegt euch daher vorher, welche Option ihr anklicken wollt.

Die Umfrage endet am 29. November.

Viel Spaß beim Abstimmen!