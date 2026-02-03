Where Winds Meet schickt euch in die Vergangenheit, baut neue Regionen ins alte China

Where Winds Meet schickt euch in die Vergangenheit, baut neue Regionen ins alte China

Where Winds Meet hat neue Informationen zum kommenden DLC sowie der zweiten Season geteilt – und es geht in die Vergangenheit.

Was steckt hinter der Zeitreise? Die Entwickler von Where Winds Meet haben sich in einem Brief an die Spieler gerichtet und einige neue Infos zu kommenden Inhalten geteilt (via Instagram).

In dem Brief offenbart das Team hinter dem Action-RPG, dass am 6. März der erste DLC namens „Hexi“ veröffentlicht wird. Mit dem DLC sollen die Spieler eine „traumhafte Reise“ antreten, die sie in der Zeit zurück in die Vergangenheit reisen lässt.

Was genau hinter der Zeitreise steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.

MeinMMO im GameStar Talk: Unser MMORPG-Experte zieht ein Fazit zum chinesischen Rollenspiel Where Winds Meet
Das steckt sonst noch im DLC: Der DLC soll in Etappen veröffentlicht werden und alle 28 Tage eine neue Region in das alte China bringen. Insgesamt wird es drei neue Regionen geben: den „Jade Gate Pass“, „Liangzhou“ und „Quinchuan“.

Außerdem wird im März ein neuer Kampfstil namens „Bamboocut – Dust“ eingeführt. Im April folgt dann mit der „Heng Blade“ eine neue Waffe. Das ist ein historisches Schwert nach Bauart der chinesischen Jiannan-Region.

Das erwartet euch noch vor dem DLC: Am 6. Februar startet bereits die zweite Season von Where Winds Meet, die ein neues Kapitel einleitet. Hier wird es unter anderem einen neuen Spotlight-Modus sowie die neue Sekte „Die maskierte Truppe“ geben.

Obendrein betonten die Entwickler nochmal, dass sie weiterhin an der Optimierung für PC, PS5 und Mobile sowie an der Verbesserung der multilingualen Lokalisation arbeiten. Man habe deshalb beim DLC mehr Zeit und Aufwand investiert, damit Spieler die neuen Inhalte richtig genießen können.

Schon vor wenigen Tagen haben die Entwickler von Where Winds Meet über ihre Pläne für 2026 gesprochen und dabei war ebenfalls die Lokalisierung sowie die Behebung von technischen Problemen ein großes Thema: Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt

