Where Winds Meet bekommt noch im Juli die nächste große Erweiterung, zahlen müsst ihr erneut keinen Cent

Die Entwickler von Where Winds Meet haben die neue Erweiterung „Hidden Mountain” angekündigt und lassen euch die Berge Chinas erkunden.

Was ist das für eine Erweiterung? Hidden Mountain ist die dritte große Erweiterung für Where Winds Meet und erscheint noch im Juli kostenlos für alle Spieler. Sie bringt Where Winds Meet auf Version 2.0 und führt euch in eine komplett neue Region: den Bujian-Berg.

Wie der Name verrät, geht es dabei erstmals ins Hochgebirge. Die Entwickler setzen zum ersten Mal eine echte Berglandschaft mit Klippen und Gipfeln um und bauen die Erkundung dafür in die Vertikale aus, statt euch wie bisher über flache Ebenen oder durch Städte zu schicken.

Dazu kommen eine neue Kampagne, die die Geschichte des Spiels weitererzählt, sowie die Mohisten als neue Fraktion. Thematisch dreht sich die Erweiterung um das Streben der Menschheit nach Wissen und Weisheit, inspiriert von den Gelehrten des alten China.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung sehen:

Video starten Where Winds Meet: The Imperial Palace – Düsterer Trailer stimmt auf Release der Erweiterung ein Autoplay

Anders als alles zuvor

Was macht die Erweiterung besonders? Eric Zheng, Head of Publishing, erklärte in einem Interview mit Wccftech, warum die Region ganz anders wird, als die vorherige. Berge glaubwürdig umzusetzen, sei eine Herausforderung, meint er. Die Atmosphäre der Erweiterung baut laut ihm auf drei Kern-Elementen auf: Wind, Licht und Stein.

Sonnenlicht soll über die Berghänge tanzen, Wind durch die Wälder hallen und alte Steinpfade die Spuren der Zeit tragen. Ein schönes Bild, das die Entwickler umsetzen wollen. Das Ziel der Entwickler ist eine Welt, die sich „greifbar, immersiv und lebendig“ anfühlt.

Auch inhaltlich setzt man sich hohe Ziele, war die Hexi-Region noch eine Hommage an die klassische Poesie und Malerei Chinas, soll der Bujian-Berg die alten Weisen und ihre Suche nach Vernunft und Wahrheit ehren. Hier bleibt das Spiel sich selbst treu, denn bereits seit dem Release setzen die Entwickler immer wieder chinesische Geschichten neu um.

Wie sieht das Gameplay aus? Wie gewohnt sollen spannende neue Herausforderungen und mächtige Gegner warten. Mit der neuen „Hand Guard Discipline“ kommt zudem ein neuer faustlastiger Kampfstil ins Spiel. Der Trailer verspricht dazu eine Art „Wuxia-Punk”, bei dem alte Mohisten-Mechanik auf Martial Arts trifft, was wohl auch an Crimson Desert erinnern könnte.

Viele Details halten die Entwickler aber noch zurück. Konkrete Infos zu Missionen, Bossen und den neuen Mechaniken sollen erst noch folgen, auch wenn der Release für die Version 2.0 bereits im Juli stattfinden wird.

Findet ihr die Idee einer echten Bergregion spannend? Und werdet ihr bei der neuen Erweiterung reinschauen? Schreibt es und gerne in die Kommentare! Erst mit Hexi hat Where Winds Meet eine große Erweiterung erhalten: Where Winds Meet bekommt bald seine erste große Erweiterung und ihr zahlt für sie keinen Cent