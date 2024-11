Ein neues Weltraum-Spiel auf Steam ruiniert Freundschaften und die Spieler lieben es

In Void Crew können Fans von Mass Effect ihren inneren Commander Shephard so richtig freien Lauf lassen. Diese Hoffnung bestand auch bei einem anderen Spiel, das nun allerdings doch nicht erscheinen wird. Warum, erfahrt ihr hier: Das neue Spiel vom Ex-„Mass Effect“-Chef ist tot, wird niemals erscheinen

Wie kommt das Spiel derzeit an? Von über 3.000 Nutzer-Rezensionen auf Steam sind 88 % positiv. Viele Spieler sind absolut begeistert, einige beklagen aber technische Mängel. Vor allem Koop-Spielern empfehlen die meisten das Spiel weiter, auch wenn so die eine oder andere Freundschaft auf die Probe gestellt wird.

Bei der Auswahl eurer Talente seid ihr nicht auf eine Klasse beschränkt: Wer lieber breit aufgestellt ist, kann sich aus jedem Talentbaum bedienen. So verzichtet ihr allerdings auf einige mächtige Fähigkeiten, die erst spät in den einzelnen Talentbäumen verfügbar sind.

Wie spielt sich Void Crew? Bevor ihr euch in eine der Missionen stürzt, sucht ihr euch ein Raumschiff aus. Das sollte am besten zur Größe eurer Crew passen. Für Solo-Spieler empfiehlt sich zum Beispiel ein eher kompaktes Exemplar, sodass ihr schnell die Station wechseln könnt. Anschließend wählt ihr eure Talente aus.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler beschreiben Void Crew als ein „chaotisches Koop-Roguelite-Spiel“. Ihr nehmt euch ein Raumschiff, sammelt eure Crew und kämpft in Weltraumschlachten gegen eine geheimnisvolle Bedrohung.

In Void Crew steuert ihr zusammen mit Freunden euer eigenes Raumschiff und kämpft in Weltraumschlachten. Bei den Spielern auf Steam kommt der Titel bereits sehr gut an.

