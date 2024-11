Das neue Spiel vom Ex-„Mass Effect“-Chef ist tot, wird niemals erscheinen

Wie geht es mit dem Projekt weiter? Das Spiel scheint damit vollkommen erledigt zu sein und die Entwicklung wird nicht mehr fortgesetzt. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich aus den Überresten des Spiels womöglich in Zukunft noch etwas Neues bauen lässt – aber das steht in den Sternen. Und das ist ja auch irgendwie passend für einen indirekten Mass-Effect-Nachfolger. Ein anderes Projekt, auf das Mass-Effect-Fans warten, ist Exodus.

Was war zu dem Spiel bereits bekannt? Grundsätzlich bisher nicht viel, denn eine offizielle Ankündigung gab es noch nicht, auch ein exakter Titel für das Spiel war noch nicht entschieden. Es wurden in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder Artworks veröffentlicht, die einen ersten Eindruck vom Stil des Spiels geben sollten.

In unserer gemeinsamen Zeit hat das Team unglaublichen Fortschritt erreicht und unter Beweis gestellt, dass man in der Lage ist, fantastische Arbeit zu leisten, während wir gleichzeitig eine Kultur von Spaß und Kreativität gefördert haben. Wir danken allen für ihr Talent, ihren Mut und ihre Freundschaft.

