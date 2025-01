Wegen Baldur’s Gate 3 habt ihr ein richtig gutes Rollenspiel aus Deutschland verpasst – jetzt ist es auf Steam im Sale

Unterdessen ist die Tage ein Rollenspiel aus dem Hause Obsidian auf Steam plötzlich verschwunden, Fans befürchteten eine erneute Verschiebung. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Spieler machen sich Sorgen um ein vielversprechendes Rollenspiel, weil es plötzlich auf Steam verschwindet

Ein weiterer Grund für die relativ niedrigen Spielerzahlen dürfte sein, dass das Spiel einen großen Fokus auf Stealth hat. Echtzeit-Taktik ist ein Genre, das schon seit Jahren eher an Beliebtheit verliert. Daran konnte selbst Mimimi Games, das stets sehr gute Spiele in diesem Genre abgeliefert hat, leider nichts ändern.

Dass der Titel trotz seiner hohen Produktionsqualität fast völlig untergegangen ist, lag wohl zum einen an der starken Konkurrenz: Shadow Gambit erschien am 17. August 2023, zwei Wochen nach Baldur’s Gate 3. BG3 war ein regelrechter Aufmerksamkeitsmagnet und hat auf diese Art viele Releases überschattet.

Wie wurde das Spiel aufgenommen? Shadow Gambit: The Cursed Crew hat rund 3.500 Rezensionen auf Steam, die zu 93 % positiv ausfallen. Die GameStar hatte in ihrem Test 88 von 100 Punkten vergeben. Bei den Spielerzahlen sieht es allerdings nicht so gut aus: Zu Spitzenzeiten haben nur knapp 4.000 Spieler gleichzeitig Shadow Gambit gespielt (via steamdb.info ).

Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit eures Schiffes, die Zeit zurückzudrehen. Hat ein Manöver nicht ganz so geklappt, wie ihr es euch vorgestellt habt, müsst ihr nicht erst mühselig neu laden. Damit regt Shadow Gambit erst recht zum Experimentieren an.

Die Entwickler selbst bezeichnen ihr Spiel als „Stealth-Strategy-Spiel“: Ziel ist es, eure Gegner möglichst ungesehen zu erledigen. Das Spiel läuft in Echtzeit ab, zum Taktieren dürft ihr aber jederzeit pausieren. So sucht ihr euren Weg durch feindliche Kontrollzonen und nutzt dabei die besonderen Fähigkeiten eurer Piratencrew:

Worum geht es in dem Spiel? In Shadow Gambit begleitet ihr ein lebendiges Geisterschiff und rekrutiert eure Crew aus einer Reihe verfluchter Piraten. Ihr wollt schließlich den Schatz eines legendären Kapitäns rauben und könnt dabei jede Hilfe brauchen, die ihr kriegen könnt.

