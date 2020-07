Ubisoft verteilte während des Livestreams Ubisoft Forward am Abend des 12. Juli kostenlos das Actionspiel Watch Dogs 2. Doch aufgrund des Ansturms der Spieler klappte das nicht so richtig. Daher gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, gratis an den Titel zu kommen.

Was passierte während des Livestreams? Eigentlich sollte jeder, der sich den Ubisoft-Forward-Stream am Abend der 12. Juli anschaute, eine kostenlose PC-Version des Actionspiels Watch Dogs 2 bekommen. Darüber hinaus wurde das Spiel auch per Twitch Drops verteilt, sofern die Spieler ihre Ubisoft-Accounts verlinkt hatten.

Doch die Spieler konnten sich aufgrund des Ansturms kaum einloggen und viele sahen nur den Ladebildschirm. Deswegen hagelte es Kritik.

Wollt ihr mehr über Watch Dogs 2 wissen und erfahren, was euch im Actionspiel erwartet? Dann lest den Test unsere Kollegen von der GameStar.

Ubisoft verschenkt das Actionspiel Watch Dogs 2.

Jeder bekommt Watch Dogs 2 umsonst

Wie sieht es jetzt aus? Ubisoft sah ein, dass die Vergabe von Watch Dogs 2 nicht so gut klappte, wie eigentlich geplant. Daher entschied man sich dazu, den Spielern eine weitere Chance zu geben, an das Actionspiel zu kommen.

Schon während des Livestreams hieß es von Ubisoft: „Wir werden euch allen jeden Reward zukommen lassen. Sogar, wenn ihr nicht in der Lage gewesen seid, euch einzuloggen.“

Was müsst ihr tun, um Watch Dogs 2 für PC jetzt gratis zu erhalten? Es ist ganz simpel. Ihr müsst nur eine spezielle Website besuchen und euch dort mit eurem Uplay-Account registrieren. Damit bekommt ihr dann das Spiel kostenlos auf euren Uplay-Account.

Dieser Trailer liefert einen kleinen Vorgeschmack auf Watch Dogs 2.

Darum solltet ihr euch nicht wundern: Habt ihr euch registriert, Watch Dogs 2 taucht in eurem Uplay-Account aber nicht auf? Keine Panik, das ist normal. Denn Ubisoft erklärte, dass die Spiele erst frühestens ab heute, den 13. Juli an die Accounts verteilt werden. Das heißt, es kann ein paar Tage dauern, bevor das Spiel bei euch auftaucht und ihr es herunterladen und spielen könnt.

Was ist mit den anderen Belohnungen? Neben Watch Dogs 2 für PC verteilte Ubisoft während des Live-Streams noch weitere Belohnungen für einige der Spiele aus dem Portfolio des Unternehmens. Habt ihr diese ebenfalls nicht bekommen? Kein Problem. Loggt euch einfach auf der oben genannten Seite ein und ihr bekommt diese Belohnungen noch gratis zu Watch Dogs 2 dazu.

Die anderen Belohnungen, die es sonst noch während des Streams gab, werden euch dann zugestellt, sobald das jeweilige Spiel verfügbar ist.

Während des Events Ubisoft Forward wurde übrigens unter anderem der neue Shooter Far Cry 6 präsentiert. Der ist auch für Multiplayer-Fans interessant.