Was war eigentlich euer größer MMORPG-Fehlkauf?

Bei welchem MMORPG-Kauf habt ihr euch am Ende so richtig geärgert? Erzählt uns von euren größten Fehlkäufen und Nieten.

Gaming ist ein teures Hobby, vor allem, wenn man sich im MMORPG-Bereich bewegt. Wir spielen diese Games oft über sehr lange Zeiträume und entsprechend sammelt sich so einiges an Geld, was man dafür ausgibt.

Manche MMORPGs benötigen aktive Abos zum Zocken, andere sind zwar kostenlos, bieten aber Tonnen an Inhalten in ihren Cash-Shops an. Wir als Spieler stehen dann vor der Wahl, wofür wir unser (hart verdientes) Geld ausgeben, doch leider entpuppt sich dann die eine oder andere Wahl als ein Fehlkauf.

Das kann auch wirklich alles sein:

Das Spiel selbst oder eine Erweiterung

Early Access und Founder’s Packs

Das Abo oder Premium-Sub

Kosmetische Gegenstände

Boostings und Level-Skips und mehr

Der Kauf mag anfangs eigentlich wie eine gute Investition wirken, entpuppt sich als eine Enttäuschung. Davor ist leider niemand sicher, egal, wie vorsichtig man beim Shoppen ist und wie gut man sich informiert.

Daher wollen wir wissen, welche eurer MMORPG-Käufe ihr am meisten bereut.

Wo ist denn die Umfrage? Da es für einen Fehlkauf so viele Möglichkeiten gibt wie Sand am Meer, verzichten wir dieses Mal auf ein Umfrage-Tool. Stattdessen könnt ihr uns in den Kommentaren frei schreiben, bei welchem eurer Käufe ihr euch am Ende so richtig geärgert habt.

Also erzählt: War es nur bei einem bestimmten MMORPG oder bei einer ganzen Reihe? War es ein Spiel oder vielleicht ein kosmetischer Gegenstand? Wie viel Geld habt ihr dafür eigentlich ausgegeben?

Wir freuen uns auf eure Antworten!