Es könnte noch Jahre dauern, bis wir die Warhammer-Serie von Cavill sehen können, Games Workshop erklärt, warum

Schon länger ist bekannt, dass Henry Cavill an einer Serie zu Warhammer 40.000 arbeitet. Seit Ende 2023 weiß man, dass die Serie bei Amazon entstehen soll. Jetzt gab es neue Infos von Games Workshop zum Thema, doch die zeigen: Bis zum Release muss man wohl noch lange warten.

Am 13. Januar 2026 veröffentlichte Games Workshop einen Finanzreport. Dort sprach man auch über die kommende Amazon-Serie, an der Henry Cavill beteiligt ist. In dem Report wird erklärt, dass es wohl noch ein paar Jahre dauern wird, bis die Serie wirklich erscheint.

Man bestätigt aber, dass sie weiterhin in Arbeit ist:

Unser Live-Action-Projekt befindet sich noch in der Entwicklung mit unseren Partnern: Amazon MGM Studios, Henry Cavill und Vertigo. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Projekte mehrere Jahre dauern, und obwohl wir uns wünschen, dass wir einen Veröffentlichungstermin festlegen könnten, wie wir es bei unserem Kerngeschäft tun können, liegt die Realität darin, dass wir, wie bei jedem Lizenzvertrag, keinen Einfluss auf die Lieferung haben.

Games Workshop über die Amazon-Serie zu Warhammer 40.000

Man lobt in dem Bericht auch, dass die Zusammenarbeit mit den Amazon MGM Studios und Blur für die Animationsserie Secret Level erfolgreich war. Man treffe sich aktuell mit Autoren, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Bis man also neue Informationen zu einem konkreten Release-Termin der Serie bekommt, kann es noch etwas dauern. Es hängt laut dem Bericht davon ab, wie Amazon die Serie produziert und was deren Strategie dafür sein wird.

Bis dahin könnt ihr euch aber einige Animationsprojekte anschauen:

Etwas wie Warhammer kostet viel Geld und Zeit

Was sagt die Community zur Information aus dem Finanzbericht? Unter einem Reddit-Thread mit über 2600 Upvotes diskutiert die Community über den Bericht von Games Workshop. Unter den über 370 Kommentaren sehen viele die Prognose, dass es noch Jahre dauern kann, ziemlich realistisch.

So sieht der Nutzer r_lucasite (Quelle: Reddit) die Schwierigkeiten einer Live-Action-Adaption: Ich denke, die Realität ist, dass diese Franchise einige Ecken und Kanten hat, die eine hoch budgetierte Adaption zu einer großen Herausforderung für die Entscheidungsträger machen, die den Scheck ausstellen müssen.

Mum1nul (Quelle: Reddit) findet es gut, dass der neue Bericht die Serie erwähnt, auch wenn man warten muss: Gut, dass sie das angesprochen haben. Etwas wie Warhammer kostet viel Geld und Zeit, um es zu adaptieren und richtig hinzubekommen.

Einige Nutzer unter dem Thread zweifeln auch daran, ob die Serie jemals erscheinen wird, auch weil eine Live-Action-Adaption im Universum schwieriger ist als eine Animationsserie.

Wie lange kann so etwas dauern? Wenn man sich den Teil zur Serie aus dem Bericht anschaut, dann ist man wohl erst in der Konzeptphase. Es gibt aktuell auch keine Infos zu Dreharbeiten oder Castings. Man kann also davon ausgehen, dass es mehrere Jahre dauern wird.

Lizenzprojekte können schon in der Konzeptphase viel Zeit beanspruchen, da man mit den Rechteinhabern planen muss, wie man alles umsetzt. Warhammer ist ein gigantisches Universum, aus dem man viele Geschichten herausziehen kann.

Doch was glaubt ihr? Freut ihr euch auf die Serie oder glaubt ihr nicht daran, dass sie erscheinen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr bis dahin trotzdem Serien und Projekte im Universum schauen wollt, ist vielleicht Warhammer+ etwas für euch: Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+?

Quelle(n): IGN, Reddit, Graham Norton auf YouTube
