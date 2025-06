In Warhammer: Space Marine 2 spielt ihr schon einen gezüchteten Übermenschen, Modder dürfen jetzt noch verrückteres Zeug machen

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Ein neues Rollenspiel auf Steam beschäftigt mit so hartem Grind, nur 0,4 % aller Spieler haben alle Achievements

Eigentlich wollte ich nur kurz in eine neue Demo auf Steam reinschauen, jetzt habe ich über 10 Stunden darin gelitten – und ich liebe es

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community