Der Haupt-Widersacher in Space Marine 2 sind dieses Mal die Tyraniden – das ist eines der insektenartigen Alienvölker im Warhammer-Universum, die sich liebend gerne ausbreiten und dabei auch die Menschen bedrohen. Keine Frage also, dass es da ein paar ordentliche Space Marines braucht, um diesem „Xenosabschaum“ die Überlegenheit der menschlichen Spezies zu zeigen und ihnen die Herrlichkeit des Gott-Imperators zu bringen.

Die Warhammer-Spiele haben bei Fans einen ganz besonderen Stellenwert. Kaum ein anderes Universum ist so düster und brutal wie Warhammer 40k. Inzwischen ist es über 10 Jahre her, dass Warhammer 40k mit „Space Marine“ einen Shooter veröffentlicht hat, der die wohl ikonischen Charaktere von Warhammer in den Fokus rückte – die Space Marines.

