Warhammer 40.000 – das bedeutet normalerweise epische Schlachten, finstere Zukunftsvisionen und Miniaturen, die ihr mit viel Geduld bemalt. Doch jetzt wird’s anders: In dieser Version tretet ihr nicht mit Armeen gegeneinander an, sondern mit Würfeln, Karten – und einer ordentlichen Portion Kapitalismus.

Genauer gesagt: Willkommen bei Warhammer 40.000 Monopoly. Ja, richtig gelesen. Games Workshop hat sich mit Hasbro zusammengetan und aus dem Klassiker aller Brettspiel-Klassiker ein fanservicegeladenes Crossover gezimmert, bei dem ihr nicht mehr die Galaxis rettet – sondern sie Stück für Stück aufkauft. Eine etwas andere Art der Eroberung also. Und ganz ehrlich? Es funktioniert erstaunlich gut!

Warhammer 40.000 trifft Monopoly: Da werden selbst Orks zu Immobilienmaklern!

Statt Bolter und Kettenschwert: Im Warhammer 40.000 Monopoly legt ihr euren Kontrahenten mit geschickten Immobilienkäufen das Handwerk!

Vergesst Schlossallee und Co., denn bei Warhammer 40,000 Monopoly geht es um geschichtsträchtige Orte wie Terra, Cadia, Armageddon oder Nocturne. Insgesamt gibt es 28 solcher Felder, die ihr euch nach und nach sichern könnt – natürlich nur, wenn das Würfelglück mit euch ist. Die günstigen Felder liegen in eher abgelegenen Sektoren, während zentralere Welten wie Terra am teuersten sind. Wer viel besitzt, kann hier richtig Kasse machen – oder sich mit einem falschen Zug selbst ins Aus manövrieren.

Statt Häuser und Hotels baut ihr „Outposts“ und „Fortifications“ auf euren Planeten. Auch das funktioniert genauso wie beim klassischen Monopoly: Je mehr ihr baut, desto höher fällt die Miete aus. Der Unterschied liegt im Design – und der Tatsache, dass ihr statt Dollar mit imperial gestalteter Währung bezahlt. Also alles wie gewohnt, nur im Grimdark-Look.

So “einsteigerfreundlich” war Warhammer 40.000 noch nie!

Monopoly im Grimdark-Look ist einfach ein Hingucker und SciFi-Spaß für die ganze Familie!

Das Spiel enthält zwei Kartentypen: „Fate“- und „Glory“-Karten. Diese ersetzen die bekannten „Ereignis-“ und „Gemeinschaftskarten“ und sorgen für kleine Überraschungen. Mal bekommt ihr eine Belohnung, mal müsst ihr eine Strafe zahlen – zum Beispiel für einen Zwischenfall mit dem Inquisitor. Insgesamt sind 64 Karten enthalten (32 pro Kategorie), alle mit Anspielungen auf das Warhammer-Setting, aber auch ohne Vorkenntnisse verständlich.

Space Marines, Orks & Tyraniden – Welche Fraktion darf’s sein?

Bei den Spielfiguren hat sich das Spielteam für sechs klassische Warhammer-Elemente entschieden. Die Miniaturen sind aus Metall und stellen symbolisch bekannte Fraktionen oder Objekte dar:

Space Marine-Helm

Chaosstern

Ork-Choppa

Aeldari-Rune

Necron-Monolith

Tyraniden-Ripper

Klein, stabil, detailverliebt – und mit Wiedererkennungswert. Ob ihr damit über das Spielfeld prescht oder langsam eure Strategie plant: Die Wahl eurer Figur hat natürlich keinen Einfluss aufs Spiel, aber sie macht direkt klar, für wen euer Herz schlägt.

