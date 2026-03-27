Games Workshop knickt ein, gönnt Fans von Warhammer 40.000 genau die Armee, nach der sie gerade so laut schreien

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3 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Games Workshop knickt ein, gönnt Fans von Warhammer 40.000 genau die Armee, nach der sie gerade so laut schreien

Mit den neusten Vorstellungen hat Games Workshop erste Konzeptbilder für eine kommende Armee in Warhammer 40.000 gezeigt: die Steel Legion. Obwohl es noch nicht viel zu sehen gibt, zeigt sich die Community zufrieden, denn genau dafür hat sie protestiert.

Die Steel Legion ist eine der bekanntesten Armeen in Warhammer 40.000. Sie sind die Verteidiger Armageddons, des Planeten, auf dem einige der schlimmsten Kriege des Imperiums der Menschheit stattgefunden haben.

Wie fast jedes Regiment des Astra Militarum ist die Steel Legion vorrangig mit den ikonischen Lasergewehren ausgestattet, vertraut aber vor allem auf den Einsatz von Chimera-Transportpanzern. Da Armageddon eine der wichtigsten Produktionswelten für solche Ausrüstung ist, ist die Steel Legion entsprechend gut ausgestattet.

Armageddon und seine Steel Legion sind deswegen so berühmt, weil sie Khornes Chaos-Primarchen Angron und den gleichen Waaaghboss der Orks gleich zweimal geschlagen haben.

Der Planet hat durch die industrielle Ausbeutung eine toxische Atmosphäre, die das Leben schwierig, ohne Beatmungsgeräte sogar unmöglich macht. Genau durch diese widrigen Umstände und die vielen Kriege auf Armageddon sind seine Menschen und Soldaten so gehärtet wie sonst fast nirgendwo im Imperium.

Der legendäre Kommissar Yarrick kehrt in Warhammer 40.000 zurück und verteidigt Armageddon
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Games Workshop bietet Nerds eine Alternative an, die sind nicht amüsiert

Nachdem Games Workshop kürzlich die Rückkehr des legendären Kommissars Yarrick angekündigt hat (GameStar berichtete), haben sich viele Fans gefragt: Wo ist seine Steel Legion? Fans des Astra Militarum und insbesondere der Steel Legion selbst waren enttäuscht, dass dieses wichtige Regiment einfach übergangen worden ist.

Schlimmer noch: Games Workshop hat zusammen mit Yarricks Vorstellung ein Video gepostet, das zeigt, wie man vorhandene Modelle der Death Korps of Krieg einfach anders anmalen kann, um der Steel Legion zu entsprechen (zu sehen auf YouTube).

Ein Warhammer-Fan, der was auf sich hält, ist mit so einem Workaround natürlich absolut nicht einverstanden. Entsprechend aufgeheizt waren die Diskussionen in verschiedenen Subreddits, etwa auf r/Warhammer.

Im entsprechenden Thread verteidigt der Ersteller sogar das Video von Games Workshop. Krieg ist ein Planet mit einer ähnlichen Geschichte wie Armageddon und die Death Korps of Krieg sind der Steel Legion tatsächlich sehr ähnlich:

  • Beide Planeten sind kaum bewohnbar, der eine wegen toxischer Dämpfe, der andere wegen nuklearer Verseuchung.
  • Die Regimenter haben ähnliche Ausrüstungen mit Gasmasken und (zumindest weitgehend) hermetisch versiegelten Körperrüstungen. Nur die Farben unterscheiden sich grundlegend.
  • Beide Bevölkerungen haben harte Kriege hinter sich und stellen entsprechend zähe Soldaten.
  • Die größten Unterschiede liegen darin, dass die Soldaten von Krieg Experten im Grabenkampf sind und oft rücksichtslos kämpfen. Bei der Steel Legion kommen häufiger auch Artillerie, Baneblades und andere Panzer zum Einsatz.

Warhammer-Fans wären aber nun nicht Warhammer-Fans, wenn genau so feine Unterschiede nicht Grund für ausufernde Diskussionen wären. Genau das ist im Subreddit des Astra Militarum passiert – offenbar mit Erfolg.

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„Sollten wir uns mehr beschweren?“

Während der Adepticon 2026 hat Games Workshop mehrere Neuheiten vorgestellt, darunter die 11. Edition von Warhammer 40.000, die sich rund um Armageddon dreht. Mit dabei: ein 38-sekündiges Video mit der Frage: Wo ist meine Steel Legion?

Mit dem kurzen Teaser hat Games Workshop auch erste Konzeptbilder für die neue Steel Legion veröffentlicht. Viel zu sehen ist noch nicht, aber das Video (mit dem doch humoristischen Unterton), geht eindeutig auf die Forderungen ein. Schließlich beginnt es mit: „Menschen des Internets …“

Games Workshop zeigt erste Konzepte der Steel Legion in Warhammer 40.000 und fragt: „Was würde Yarrick tun?“
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Natürlich hat auch der Teaser zu neuen Diskussionen geführt, etwa darüber, wie nah die Bilder an der Lore-Darstellung der Steel Legion sein mögen. Einige Nutzer werfen jedoch ein: Das sei alles noch in der Konzept-Phase, bis zum Release werde es noch dauern und da könne sich viel tun.

Trotzdem hat der Erfolg die Community offenbar beflügelt. Auf Reddit gibt es bereits Überlegungen, ob man nicht vielleicht noch etwas mehr fordern sollte:

Sollen wir uns mehr beschweren? Wir haben Concept Art aus ihnen herausgeärgert. Ärgern wir sie weiter zur Insignie der Steel Legion und dem OG-Design. Ich schwöre, wenn die mit einem cadianischen oder einem Krieg-Helm rauskommen …

Gold_Till8675 auf Reddit

Allgemein zeigt sich die Community allerdings durchaus zufrieden damit, dass Games Workshop zuhört und sogar mit einer gewissen Selbstironie antwortet, während zugleich der Fan-Wunsch erfüllt wird. So etwas hat das Unternehmen schon mal gemacht: Games Workshop macht sich trocken über die Fans von Warhammer 40.000 lustig, die lachen nur drüber

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