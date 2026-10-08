Warhammer 40.000: Dawn of War 4 will mit über 70 Missionen starten, in ihrem letzten Spiel dauerte eine davon schon über 1 Stunde

Mit Dawn of War 4 arbeitet das deutsche Studio King Art aktuell an einem neuen, großen Echtzeit-Strategiespiel in der Welt von Warhammer 40.000. Der Chef spricht nun über die Größe der Singleplayer-Inhalte und Kampagnen-Fans unter euch dürften sich sehr freuen.

Laut einem Interview mit IGN wird Dawn of War 4 die größte Kampagne aller „Dawn of War“-Titel haben, möglicherweise sogar mehr als alle anderen Strategiespiele zu Release bisher. Jan Theysen, der Creative Director des Spiels, spricht von über 70 Missionen für die vier Fraktionen.

Allerdings spielt ihr diese 70 Aufträge nicht in Folge, ihr werdet sie sogar nicht einmal alle bei einem einzigen Durchgang sehen können. Denn Dawn of War 4 plant hier etwas, für das Strategiespiele eigentlich nicht bekannt sind: Entscheidungen und unterschiedliche Verläufe.

Dawn of War 4 traut sich schon mit den Inhalten völlig neue Wege für Warhammer 40.000. In der Kampagne soll es „verzweigte Story-Arcs“ geben. Wie konkret das aussehen soll, verrät Theysen nicht, lediglich, dass Orks etwa 18 Missionen insgesamt haben, von denen man pro Durchgang 14 oder 15 sehen wird.

Insgesamt soll die Kampagne einer jeden Fraktion schon umfassender sein als die gesamte Kampagne von Dawn of War 1, welches bis jetzt das beste Warhammer-Spiel auf Steam ist. Über die genaue Dauer gibt es noch keine Infos, aber im letzten Spiel von King Art, Iron Harvest, dauerten die Missionen zwischen 45 und 60 Minuten, teilweise bis zu 90 Minuten.

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Dawn of War 4 legt den Fokus voll auf das, was Spieler wirklich wollen

Die Entwickler haben bereits zuvor erklärt, dass sie sich auf eine der größten Stärken von Dawn of War fokussieren und diese noch verbessern wollen: Sync-Kills, also die optische Abstimmung der Animationen im Kampf.

Für Fans der Reihe ist dieses Feature eines der Alleinstellungsmerkmale von Dawn of War. Auf Reddit sprechen die Nutzer nun über die Kampagne und freuen sich:

Als jemand, den der Multiplayer nicht interessiert, liebe ich, wie viel Zeit und Mühen die Devs gerade aufwenden, um das Spiel gut zu machen mit klassischen Kampagnen und nicht nur hoffen, dass es automatisch beliebt sein wird. Bl00dWolf auf Reddit

Werdet ihr mehr Zeit in der Kampagne oder im Multiplayer verbringen? Findet ihr potenzielle 70 Stunden oder mehr für eine Kampagne zu viel oder genau richtig? Schreibt einen Kommentar!

Die Ankündigung von Dawn of War 4 kam damals überraschend, insbesondere, da der dritte Teil der Reihe 8 Jahre zuvor gefloppt ist. King Art scheint jedoch gerade auf einem richtigen Weg zu sein: Warhammer 40.000: Dawn of War kommt aus Deutschland, und die Entwickler wissen genau, was Strategie-Fans wollen