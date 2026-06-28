Boltgun 2 überzeugt selbst mich als Shooter-Muffel, weil es von absoluten Warhammer-Nerds gemacht wird

Mit Boltgun 2 erscheint der Nachfolger eines erfolgreichen Boomer-Shooters in der düsteren Welt von Warhammer 40.000. Die Entwickler sind riesige Fans des Franchise – also musste MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus natürlich mit ihnen sprechen.

Bei Shootern bin ich wählerisch. Ich mag weder ein bestimmtes Genre, noch alle Shooter eines Genres – Overwatch ja, Helden-Shooter nicht unbedingt. Rainbow Six: Siege gerne, Counter-Strike niemals. Und Boomer-Shooter sind normalerweise immer ein Graus. Überraschend genug also, dass mir ausgerechnet Boltgun 2 richtig viel Spaß gemacht hat.

Das lag jedoch nicht nur am Shooter selbst, sondern auch an den Entwicklern, mit denen ich zusammen mit anderen Journalisten bereits während der Präsentation schnacken konnte und bemerkt habe: die kennen sich richtig mit dem Thema aus!

Also haben wir ein Interview angefragt und Matt Bone, der Leading Designer von Boltgun 2, hat geantwortet. Zwar hat er sich geweigert, mir zu verraten, welcher Chaos-Gott der gefährlichste ist, aber von der Welt hat er richtig Ahnung.

Video starten Der Trailer zur Demo von Warhammer 40.000: Boltgun 2 für alle, die Doom und Warhammer lieben Autoplay

„Wir wollen die Warhammer-40.000-Atmosphäre so weit wie möglich ausschöpfen“

MeinMMO: Vor einiger Zeit habe ich selbst die Technologie hinter Boltern und Lasergewehren recherchiert und … einiges davon ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Wie „lore-getreu“ oder „wissenschaftlich korrekt“ sind eure Waffen?

Matt Bone: Es ist uns sehr wichtig, dem Warhammer-40.000-Universum und der Lore treu zu bleiben, wenn wir Waffen für das Spiel entwerfen. Die Warhammer-Fans haben bestimmte Erwartungen daran, wie sich bestimmte Waffen – insbesondere ikonische wie die Boltgun – anfühlen und aussehen sollten. Darüber hinaus stecken wir viel Arbeit hinein, damit sie sich beim Führen so befriedigend mächtig wie möglich anfühlen. Unser Ziel bei dem Schweren Flammenwerfer des (neuen spielbaren Charakters) Nyra war es zum Beispiel, dass er sich beim Drücken des Abzugs geradezu apokalyptisch anfühlt.

MeinMMO: Als Space Marine 2 herauskam, lobten viele Spieler und Fans (mich eingeschlossen) das Gefühl der schweren Space-Marine-Rüstungen, und die Entwickler sagten, dass dies tatsächlich einer der kritischsten Punkte in der Entwicklung war. Was war für euch die größte Herausforderung, um mit Boltgun ein echtes Warhammer-Gefühl zu erzeugen?

Matt Bone: Es ist definitiv entscheidend, diese Wucht der Space Marines und die damit verbundene Machtfantasie rüberzubringen. Da es sich um ein First-Person-Spiel handelt, müssen wir das auf andere Weise tun – etwa durch das Gefühl und den Sound der Waffen, durch Kamera-Wackeln und Audio-Feedback sowie durch die Fähigkeiten, die wir Malum geben. Wir wollen, dass er sich wie ein unaufhaltsames Bollwerk anfühlt, das sich durch die Häretiker pflügt. Deshalb haben wir seine Ansturm-Fähigkeit überarbeitet, die jetzt „Onslaught“ heißt. Wir haben sie viel mächtiger gemacht – Malum kann damit Feinde aus dem Weg rammen oder einfach direkt durch sie hindurchstürmen, was für ziemliche Sauereien sorgt.

Ganz allgemein zum Thema „echtes Warhammer-Gefühl“: Eine unserer Säulen bei Boltgun 2 ist „fröhlich grimdark“. Wir wollen die Warhammer-40.000-Atmosphäre so weit wie möglich ausschöpfen, richtig Spaß mit diesem düsteren Element in Boltguns übertriebener, extrem blutiger Art haben. Es ist ein Feiern dessen, was die Fans an diesem Universum lieben.

Viele Spiele nutzen nur Nurgle als Gegenspieler. Botlgun 4 hat alle vier Götter des Chaos, hier eine Dämonette des Slaanesh.

MeinMMO: Als eines der wenigen Spiele da draußen habt ihr alle Chaos-Götter vertreten. Welcher stellt eurer Meinung nach die größte Bedrohung dar – sowohl für die Spieler in eurem Spiel als auch laut Lore für das Universum?

Matt Bone: Könnte ich dir sagen, aber dann würde mich eine der anderen Fraktionen direkt jagen und abschlachten. Ehrlich, ich würde sagen, die sind alle gleichermaßen gefährlich – darum der endlose Krieg. In Boltgun 2 ist es wichtig, dass sich jeder davon auf eigene Weise tödlich anfühlt und dass wir wirklich in den Flair jeder Chaos-Fraktion treffen.

Das geht von kleinen Details bis hin zu großen Wesenszügen. Beispielsweise resultiert das Abknallen eines Nurgle-Marines in einem Regen aus Maden und Eiter, während die Thousand Sons einen warpigen, nebelartigen Effekt statt Blut nutzen.

„Wir wollen dieser Welt, die wir lieben, gerecht werden“

MeinMMO: Nyra Veyrath ist eine Schwester des Ordens Our Martyred Lady – übrigens mein Lieblingsorden und die Armee, die ich selbst gerade bemale. Warum habt ihr euch genau für diesen Orden entschieden?

Matt Bone: Wir haben uns bei der Erschaffung von Nyra stark von Canoness Veridyan inspirieren lassen, besonders von diesem ikonischen Artwork, auf dem sie auf einem Schädel steht. Es fühlte sich einfach passend für den Charakter an, obwohl ich auch ein bisschen voreingenommen bin – es ist nämlich auch mein Lieblingsorden.

Habt ihr auch einen Lieblingsorden unter den Adepta Sororitas oder den Space Marines? Was ist eure Lieblings-Fraktion? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

MeinMMO: Warhammer-Fans können ziemlich… eigen sein, wenn es um die Lore ihres Universums geht. Wie habt ihr sichergestellt, dass alles stimmt?

Matt Bone: Unser Studio weiß bereits viel über Warhammer 40.000 und die Lore, auf der es aufbaut. Bei Auroch Digital gibt es viele Warhammer-Fans, deshalb wollen wir dieser Welt, die wir lieben, auch gerecht werden.

Wir arbeiten aber auch schon seit über 10 Jahren mit Games Workshop zusammen, und sie sind immer da, um uns zu unterstützen. Sie kennen die Marke in- und auswendig. Wenn wir also jemals Fragen haben oder uns bei etwas unsicher sind, können sie uns anleiten.

Boltgun 2 kommt mit zwei spielabren Charakteren: Malum und Nyra.

MeinMMO: Warhammer 40k als Setting für einen Warhammer-Shooter zu wählen, scheint die offensichtliche Wahl zu sein. Aber was macht 40k deiner Meinung nach besser als Age of Sigmar und Fantasy/The Old World?

Matt Bone: Wir finden, dass jedes der Warhammer-Universen viel spannende Lore bietet. Es ist großartig, für unsere Titel aus verschiedenen davon schöpfen zu können.

Von den dreien ist Warhammer 40.000 dasjenige, mit dem wir uns als Studio am besten auskennen, weshalb wir beim Brainstorming für neue Ideen und Konzepte eher zu diesem Universum tendieren. Wir hatten auch das Gefühl, dass das Warhammer-40.000-Universum am besten zu dem passte, was wir mit Boltgun vorhatten.

Damit im Hinterkopf, fände ich einen Retro-Shooter in Age of Sigmar auch spannend – ich würde ihn spielen! Zudem: wir sind uns als Studio tiefer in das Age of Sigmar-Universum eingetaucht und haben mehr darüber gelernt, während wir unseren anderen kommenden Warhammer-Titel entwickelt haben: Warhammer Survivors.

Die Aeldari haben mich überhaupt erst zu Warhammer 40.000 gebracht

MeinMMO: Mal ganz allgemein gefragt, was hältst du von Age of Sigmar und The Old World? Würdest du je erwägen, das zu spielen oder sogar ein Videospiel in der Welt zu machen? Warhammer Survivors hat ja zumindest ein wenig was davon drin.

Matt Bone: Wir haben ein paar Age of Sigmar-Spieler im Studio, und als wir die Idee für Warhammer Survivors hatten, sahen wir die perfekte Gelegenheit, Age of Sigmar neben Warhammer 40.000 in das Spiel zu integrieren.

Das war toll, weil es nicht so viele Spiele gibt, die sich auf Age of Sigmar konzentrieren. Es ist also schön, etwas für die Fans machen zu können, die ihr Universum nicht so oft in Videospielen vertreten sehen.

Persönlich mag ich Fantasy genauso wie Sci-Fi, daher macht es mir Spaß, in alle Facetten von Warhammer einzutauchen.

MeinMMO: So aus Neugier: Du hast gesagt, dass dein ganzes Team auf Warhammer steht und nicht wenige auch malen und spielen. Welches ist deine Lieblingsfraktion und warum?

Matt Bone: Ich hatte immer eine Schwäche für Aeldari, weil ich die gesammelt habe, als ich jünger war. Die haben mich ursprünglich überhaupt erst zu Warhammer 40.000 gebracht. Aber zuletzt habe ich mir ein paar Modelle der Black Legion und der neuen Emperor’s Children geholt, beide versuche ich als „wichtige Recherche“ für Boltgun 2 zu rechtfertigen.

MeinMMO: Irgendwelche Tipps für Maler?

Matt Bone: Da fragst du den falschen, ich bin schrecklich im Bemalen von Miniaturen! Ich liebe es, sie zu sammeln und zusammenzubauen, aber normalerweise versuche ich, jemanden zu überreden/zu bestechen, um sie für mich zu bemalen. Dennoch, wann immer ich es selbst mache, finde ich tonnenweise nützliche Guides und Videos online, die mich Schritt für Schritt führen. Das ist also definitiv nur ein Skill Issue meinerseits.

MeinMMO: Vielen Dank!

Auch, wenn Boomer-Shooter nicht wirklich mein Fall sind und mich Doom nur mit dem richtigen Hook abholen kann, habe ich große Lust auf Boltgun 2, allein wegen des tollen Voice Acting. Für viele Fans dürfte jedoch Warhammer Survivors noch spannender sein, das zweite Warhammer-Spiel der Schmiedewelt von Auroch Digital: Warhammer 40.000 hat ein neues, „perfektes“ Spiel auf Steam und ihr könnt es jetzt anspielen