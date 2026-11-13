Ich wollte nur Minis bemalen, doch wegen hübschen Krieger-Nonnen muss ich jetzt einen Shooter zu Warhammer zocken 

Der Koop-Shooter zu Warhammer 40.000, Darktide, erhält eine neue Klasse, die MeinMMO-Redakteurin Caro mit ihrem Trailer das erste Mal ins Spiel locken könnte.

Bisher war mein einziger Berührungspunkt zu Warhammer meine Liebe für das Bemalen von Miniaturen. Zwar habe ich diese noch nie zum Spielen genutzt, allerdings finde ich aufgrund der wirklich schicken Modelle immer mehr Interesse an dem Universum, der Lore und was Warhammer sonst noch so zu bieten hat.

Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, um eine neue Klasse für den Koop-Shooter zum Spiel, Warhammer 40.000: Darktide, vorzustellen. Und der hat mich so abgeholt, dass ich nun überlege, Darktide als Videospieleinstieg in das Universum von 40.000 zu nutzen.

Und das dank ich voll und ganz den Damen des Trailers, die einfach zu hart servieren, als ihrer Klasse zu widerstehen: Die Novizinnen der Adepta Sororitas kommen ins Spiel.

Hier seht ihr den Trailer, der mich so begeistert hat:

Video starten Warhammer 40.000: Darktide stellt die Novizinnen der Adepta Sororitas vor, die am 7. Dezember 2026 als neue Klasse erscheinen Autoplay

Die Sororita-Azubis haben schon als Minis Aura, doch in Darktide sehen sie mindestens genauso stark aus

Der Mix aus fanatischem Glauben und nonnenhaftem Kriegslook hat die Novizinnen, aber auch die Adepta Sororitas insgesamt schon immer zu einer sehr interessanten Armee für mich gemacht. Ja, meine Favoriten sind bisher immer die Tyraniden gewesen, doch je mehr ich über die Sororitas erfahre und ihre Minis sehe, desto begeisterter bin ich.

Die Minis des Novizinnentrupps sind bereits schick, doch die Frauen in Darktide in Action zu sehen, gibt mir wirklich den letzten Rest, den ich benötigt habe, um nicht nur den Modellen, sondern auch dem Shooter eine Chance zu geben.

I mean … excuse me?

Warhammer 40.000 Novizinnentrupp der Sororitas (Quelle: Warhammer) Novizinnen der Adepta Sororitas aus Warhammer 40.000: Darktide (Quelle: Steam)

Der erste Vorgeschmack auf die Klasse macht mich super neugierig

Die ersten Infos zu der Klasse der Novizinnen klingen einfach richtig metal.

Die Novizinnen der Adepta Sororitas sind zutiefst gläubige Kriegerinnen, die mit ihrer heiligen Bestimmung gnadenlos alle vernichten, die sich dem Gott-Imperator widersetzen wollen. Sie sind zwar noch nicht vollwertige Schwestern der Adepta Sororitas, doch allein ihr Glaube und Eifer machen sie zu mächtigen Kämpferinnen, wie man auch in dem Trailer sehen kann.

Sie kämpfen – natürlich mit ach so riesigem Glauben –, aber aus eigener Hand mit Waffen, die Namen wie „Neuralpeitsche“, „Verdammnispfahl-Werfer“, „Keule der Gerechten“ und (mein Favorit) „Bußausweider“ besitzen. Ist ja gut, ihr habt mich doch bereits!

Hier seht ihr den exakten Moment mit besagtem „Bußausweider“ in dem ich sofort sold war (Quelle: YouTube)

Mir gefällt außerdem, dass die Klasse ein Mix aus Tank und Support sein soll. Die Novizinnen können Verbündete stärken, Feinde schwächen, viel Kontrolle ausüben und dabei einiges aushalten. Das klingt auch so, als würde es sich gut für eine Einsteigerin wie mich eignen.

Was haltet ihr von den Novizinnen in Darktide? Werdet ihr die Klasse selbst testen? Oder sind unter euch auch Interessierte, die nun einsteigen wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ein weiterer großer Fan der Adepta Sororitas ist mein Kollege und Warhammer-Experte Benedict. Was er an ihnen so liebt und warum man sie nicht unterschätzen sollte, berichtet er hier auf MeinMMO: Fanatische Krieger-Nonnen sind der beste Teil von Warhammer 40.000 und facettenreicher, als ihr vielleicht denkt