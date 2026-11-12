Beim Imperator! Für ein neues Spiel zu Warhammer auf Steam lasse ich gerade sogar WoW Forever liegen

Mit Warhammer Survivors ist ein neues Action-Roguelite erschienen, das die Welten von Warhammer 40.000 und Age of Sigmar verbindet. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat es gespielt und kommt nicht mehr davon los. Das Beste daran: das Spiel kostet gerade mal 7 Euro.

Wer auch immer zur Ankündigung sagte, dass Warhammer und Vampire Survivors die perfekte Mischung sind, hatte absolut recht. Ich liebe Warhammer, aber konnte mit Survivor-Likes bisher kaum etwas anfangen. Aber Warhammer Survivors? Heilige Inquisition, macht das Spaß!

Als das Spiel am 10. November für Steam, PS5, Xbox, Switch 2, Android und iOS erschienen ist, wollte ich nur mal eben reinschauen. Am Ende habe ich knapp 5 Stunden am Stück gezockt und musste mich zum Aufhören zwingen, weil es spät wurde.

Das Spielprinzip ist dabei denkbar simpel: Wähle einen Charakter und metzle dich durch Gegner. Tyraniden, Orks, Chaos-Dämonen … und nicht nur in der grimmigen Zukunft. Das Spiel kommt mit zwei „Versionen“, für Warhammer 40.000 und Age of Sigmar. Wenn ich für die Abwechslung also mal ein paar Skaven abschlachten will, geht auch das problemlos.

Und doch passt das einfach perfekt. Eine riesige Bullet-Hell mit völlig absurden Möglichkeiten, den Charakter aufzurüsten und zur Geißel der Feinde der Menschheit zu werden, oder von zahllosen Gegnermassen überrannt werden. Beides ist peak Warhammer.

Eigentlich bin ich im Moment in WoW Forever versunken, das mir deutlich besser gefällt als erwartet. Aber wenn ich nicht gerade mit Freunden zocke, widme ich die freien Minuten lieber Warhammer Survivors.

Video starten Warhammer Survivors zeigt die perfekte Mischung aus Gameplay und Lore im Launch-Trailer Autoplay

Abends gilt: Lieber noch die Orkfestung zerlegen als meinen Schurken zu leveln

Im Moment erledigen wir so gut wie alles in WoW Forever als Gruppe. Für den Fall, dass meine Freunde gerade nicht da sind, habe ich mir einen Schurken erstellt. Seit dem Release von Warhammer Survivors komme ich aber nicht dazu, den zu spielen.

Das neue Warhammer-Spiel schafft es mit seiner Progression, dass ich einfach immer weiter machen will – egal ob ich gewinne oder verliere. Spiele ich besonders gut, gibt’s neue Upgrades oder Waffen, die ich ausprobieren will. Kassiere ich zu hart, will ich’s direkt nochmal versuchen, schließlich kann ich ja nicht so schlecht sein.

Allein wegen der Waffen-Entwicklungen, von denen ich zuvor keine Ahnung hatte, will ich weiterspielen, nur um zu sehen, was noch so möglich ist. Dabei spüre ich jedes Mal deutliche Verbesserung auch bei mir selbst: wo ich anfangs mit 5-10 Minuten überleben zufrieden war, erreiche ich jetzt fast jedes Mal die 25-Minuten-Marke, an der ein Boss erscheint, der mich zwangs-killt. Noch lässt sich der nicht besiegen, aber das kommt hoffentlich irgendwann.

Vermutlich dürfte genau dieses Spielprinzip den meisten von euch schon von Vampire Survivors und sämtlichen Spielen bekannt vorkommen, die sich davon haben inspirieren lassen. Warhammer Survivors dürfte da aber noch etwas näher dran sein, schließlich ist es von den ursprünglichen Entwicklern. Und man merkt, dass das Team Ahnung von der Materie hat.

Ja, das Spiel sieht erst mal nicht nach viel aus, aber das Gameplay macht die Optik mehr als wett:

Bekannte Helden und viele Anspielungen, die das Warhammer-Herz höher schlagen lassen

Warhammer Survivors ist nicht einfach nur ein Skin, den man auf Vampire Survivors geklatscht hat. Hier steckt wirklich alles voller Details oder schlicht Namen, die einem als Fan des Franchise direkt ins Auge springen dürften:

die Übersicht über Upgrades heißt „Bitbox“, etwas, das jeder Modellbauer sicherlich kennt

Collectibles sind Farbtöpfchen mit den originalen Namen der Citadel- bzw. Warhammer-Farben

bekannte Helden sind als spielbare Charaktere verfügbar – zu viele will ich nicht spoilern, aber ich droppe mal Yarrick und Celestine, um euch den Mund etwas wässrig zu machen

Dazu kommen aber auch Details wie etwa dass die Ork-Zauberer einen riesigen grünen Fuß aufs Schlachtfeld beschwören. Wer die beiden Götter der Orks, Gork und Mork kennt, der weiß, worauf das anspielt. Für alle anderen: Gorks (oder Morks) Stampfa ist der Zauber, mit dem sich die Zauberei der Weirdboys meistens manifestiert.

Aber schon die Waffen-Auswahl ist einfach herrlich. Natürlich gibt es den ikonischen Bolter, der gerade aufgewertet richtig reinhaut, aber auch das treue Lasergewehr, in Age of Sigmar verschiedene Zauber oder das (zumindest unter Malern) berühmte Nuln Oil.

„Nur noch eine Runde“ wird bei Warhammer Survivors schnell gefährlich

All das bringt mich immer wieder dazu, weiter machen zu wollen, einfach weil ich noch mehr entdecken will. Erst gestern etwa habe ich zum ersten Mal den Golden Demon als Buff gefunden und will wissen, was noch so alles möglich ist. Bisher musste ich mich jedes Mal zwingen, das Spiel zu beenden, weil es einfach Zeit fürs Bett wurde.

Natürlich ist meine Neugier nicht der einzige Grund, das Gameplay ist einfach ideal, selbst ohne Verständnis vom Genre. Map starten, rumlaufen, ballern, wieder gehen. Das alleine zeigt, dass Spiele nicht AAAA sein müssen. 7 Euro und Pixel-Look reichen für viele Stunden der Freude, wenn der Spielspaß stimmt.

Im Moment bin ich dabei, erst einmal möglichst alle Charaktere und Maps frei zu spielen. Vor allem die Endbosse in jedem Level interessieren mich sehr, nachdem ich schon anfangs einen Großen Verpester gesehen habe und gestern Ghazghkull Thraka begegnet bin – natürlich als Gipfel eines ausgewachsenen WAAAGH!

Da eine Runde im Moment maximal 25 Minuten dauert, kann ich immer sehr genau noch kurz reinschauen, wenn meine Gruppe in WoW mal kurz weg muss. Damit lässt sich super rechnen. Oder ließe sich super rechnen, wenn es denn bei einer Runde bleiben würde …

Werdet ihr in Warhammer Survivors reinschauen oder fesselt euch WoW Forever gerade zu sehr? Welchen Charakter würdet ihr am liebsten spielen – oder wie weit seid ihr schon? Schreibt einen Kommentar, gerne auch mit Tipps zum Gameplay!

Was mich an Warhammer Survivors besonders freut, ist die Möglichkeit, in Warhammer 40.000 und Age of Sigmar zu spielen. Besonders letzteres hatte bisher noch keine so richtig guten Videospiele, Survivors könnte da endlich den Weg ebnen. Schließlich ist das Universum besser, als viele behaupten: Age of Sigmar galt lange als das unbeliebteste Warhammer, jetzt begeistert es Fans: „High Fantasy trifft auf Heavy Metal“