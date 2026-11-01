3 heftige Waffen des Imperiums aus Warhammer 40.000, die ihr langweiligen Menschen sicherlich nicht zugetraut hättet

Wer an das Imperium von Warhammer 40.000 und dessen Armee denkt, der hat vermutlich sofort Legionen von Soldaten mit billiger Ausrüstung vor Augen. Aber hinter dem Arsenal der Menschheit steckt viel, viel mehr – teilweise Waffen, die die Realität selbst verzerren.

Eine der größten Stärken des Imperiums ist seine schiere Masse. In der Galaxie leben mehrere Billiarden Menschen, teilweise in Städten mit Milliarden-Bevölkerung. Irgendwie also klar, dass die Menschen einfach so viele Soldaten auf ein Problem werfen, bis dieses gelöst ist.

Die Standard-Ausrüstung des Imperiums spiegelt diese Mentalität gut wider. Laserwaffen sind die Standard-Ausrüstung des Imperiums, billig und vielseitig. Aber selbst diese sind deutlich besser als ihr Ruf.

Wenn ihr nun aber denkt, dass diese Waffen das Beste sind, was das Imperium zu bieten habt, liegt ihr weit daneben. Denn nicht nur die übermächtigen Astartes haben Zugang zu absurd starker Ausrüstung, auch das Astra Militarum und andere Organisationen nutzen Waffen, die man sich mit modernem Verständnis niemals vorstellen könnte.

In Warhammer 40.000: Rogue Trader habt ihr euer eigenes Schiff inklusive Makrokanonen:

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Makrokanonen: Waffen mit Munition so groß wie der Fernsehturm

Fangen wir mal „klein“ an: Makrokanonen gehören zur planetaren Verteidigung und sind hier der Standard. Stellt euch Kanonen vor, nur viel, viel größer. Die größte Kanone, die ihr kennt, und das mal 10. Das in etwa sind Makrokanonen.

Diese Geschütze sind so groß, dass sie nicht mehr auf Fahrzeuge montiert werden können, sondern nur stationär eingesetzt werden. Für die größten unter ihnen sind nicht einmal Planeten genug, sie können nur an Schiffen angebracht werden, da der Antrieb dieser Riesen-Kreuzer benötigt wird, um den Rückstoß abzufangen.

Makrokanonen verschießen zwar „nur“ Mörser-Granaten, dafür aber in einem absurden Maßstab. Die kleineren Geschosse haben einen Durchmesser von 3 bis 4 Meter, die größten kommen auf bis zu 250 Meter. Zum Vergleich: die Kugel des Fernsehturms in Berlin hängt etwa auf 200 Metern Höhe. Und das ist der Durchmesser dieser Granate.

Übrigens: Selbst „einfache“ Torpedos des Imperiums sind nicht einfach nur bessere Raketen. Sie werden von kleinen Plasma-Reaktoren angetrieben und können Ziele auf mehrere Millionen Kilometer Entfernung treffen. Die Reaktoren dienen zugleich als Teil des zerstörerischen Sprengkopfs, quasi ein kleines Kraftwerk, das im Ziel gesprengt wird.

Imperiale Schiffe können ganze Batterien dieser Makrokanonen haben und es gibt sogar noch eine „Weiterentwicklung“ dieser Megalomanie: Nova-Kanonen. Die verschießen zwar kleinere, kinetische Projektile, diese dafür nahe der Lichtgeschwindigkeit. So können selbst Ziele in mehreren Tausend Kilometern getroffen werden. Wie das gesamte Arsenal des Imperiums stammen Makrokanonen und Co. natürlich von den fanatischen Tech-Nerds des Adeptus Mechanicus.