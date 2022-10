3 Dinge, die mit dem neuen Grafik-Update in War Thunder besser und schöner werden

Das Update “Drone Age” für War Thunder sorgte für massig neuen Content in Gaijins Militär-MMO. Neben den neuen Drohnen für Panzerfahrer gibt es chinesische Helikopter, neue Panzer, die Mirage 2000 und das Erdkampfflugzeug SU-25.

Ein Highlight des Updates, das jedem Spieler – gleich ob Panzer-Jockel, Flyboy oder salzigem Seemann – entgegenkommt, ist das große Grafik-Update.

Das ändert sich alles

Die neue Grafik von War Thunder bringt mehr Pracht ins Spiel, bessere Effekte und Features, die das Gameplay beeinflussen.

Neue Zerstörungseffekte

Was ist das? Wenn bis zum Rand mit Treibstoff und Munition gefüllte Panzer und Schiffe das Zeitliche segnen, geht das oft mit spektakulären Explosionen einher. In diesem Aspekt war War Thunder schon immer herausragend, doch mit dem aktuellen Update wurde alles noch viel spektakulärer.

Wenn jetzt ein Boden- oder Wasserfahrzeug zerstört wird, fliegen noch mehr einzelne Teile herum, die alle ihre eigenen physikalischen Eigenschaften haben. Wer genau hinsieht, kann bei einem Panzer erkennen, wie die einzelnen Laufräder der Kette durch die Gegend fliegen. Sie ziehen brennende Spuren hinter sich her und kullern über den Boden, bis sie irgendwann umfallen. Ihr könnt sogar eine Zeit lang mit den Trümmern interagieren. Bei zerstörten Schiffen fliegen auch mal ein Anker oder Teile des Geschützturms durch die Luft.

Wenn ihr es gar schafft, einen glücklosen Panzer direkt ins Magazin zu treffen und eine Munitionsexplosion hervorzurufen, wird es richtig spektakulär. Denn das Chassis löst sich in eine Vielzahl von Metallsplittern auf, Teile der Kette fliegen durch die Gegend und der massive Turm wird meterweit in die Luft katapultiert. Zurück bleibt nur ein Krater, der brennende Turm und ein paar Trümmer.

Warum ist das so gut? Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als einen Panzer oder ein Schiff nach allen Regeln der Kunst in die Luft zu jagen. Zusätzlich zu dem Siegestaumel, den ein Abschuss im Spiel eh schon immer hervorruft, kann man sich nun an den epischen Explosionen ergötzen.

Denn insgeheim stehen doch die meisten Fans von War Thunder auf Feuer und Explosionen und durch dieses feine Grafik-Update macht es noch viel mehr Spaß, Dinge spektakulär in die Luft zu jagen und danach mit den Trümmern zu spielen.

Neue Durchschlagsgrafik

Was ist das? Wenn ihr in War Thunder ein gegnerisches Fahr- oder Flugzeug trefft, dann wird in einer kleinen Grafik am Bildschirmrand detailliert gezeigt, wo eure Geschosse eingeschlagen haben und was sie bei einem Durchschlag alles im Inneren des unglücklichen Ziels für Schäden anrichten.

Das wurde jetzt noch weiter verbessert. Schon die Einschlagstelle zeigt genau an, wie ein durchdringender Treffer die Hülle deformiert und schließlich durchschlägt. Die Flugbahn des Geschosses durch das Innere des armen Opfers wird noch präziser dargestellt und auch die Flugbahn von Schrapnellen, die dann im Fahrzeug herum fliegen, wurde verbessert.

Mit euren Bomben könnt ihr jetzt noch mehr Feuerwerk entfesseln.

Ebenfalls cool: In der Spielgrafik selbst seht ihr nun klar die Einschussstellen, aus denen bei einem Treffer Rauch oder gar Flammen herausströmen.

Warum ist das so gut? Die Penetrationsansicht ist ein wichtiges Gameplay-Element, um zu analysieren, wie effektiv euer Beschuss war. Denn manchmal bleiben Geschosse in der Panzerung auf halbem Weg stecken oder durchlöchern bei einem Flugzeug nur nicht-kritische Komponenten. Es ist daher von großem Vorteil, wenn die Grafik noch genauer zeigt, wo eure Geschosse eingeschlagen haben und welchen Schaden sie anrichten.

Brennende Flugzeuge

Was ist das? Die neuen Schadenseffekte waren bisher auf Bodenziele, also Panzer und Schiffe beschränkt. Doch auch für Flugzeuge gibt es bald mehr Effekte. Denn die Könige der Lüfte sind vollgepackt mit Treibstoff. Was passiert wohl, wenn die Tanks getroffen werden?

Jedenfalls gehen Flugzeuge mit dem aktuellen Patch nach einer Treibstoffentzündung in Flammen auf! Kleine Maschinen trudeln wie brennende Vögel vom Himmel und größere Flugzeuge mit mehreren Motoren ziehen einen spektakulären Flammenteppich hinter sich her, während sie ihren fatalen Abstieg beginnen.

Schlägt der unglückliche Flieger am Boden auf, explodiert er und setzt alles um den Einschlag herum in Brand.

Warum ist das so gut? Es sieht einfach spektakulär aus und belohnt jeden Abschuss mit einem flammenden Feuerwerk! Gerade nach einem harten Dogfight oder dem verbissenen Kampf als Jagdmaschine gegen schwer bewaffnete und zähe Bomber, gibt es kaum einen befriedigenderen Anblick, als wenn der Gegner endlich als überdimensionierte Feuerwerk den Boden küsst.



So viel zu den neuen, wunderbaren Grafikupdates aus Drone Age, dem aktuellen Update für War Thunder. Wen ihr übrigens gern mit dem Flugzeug aus Top Gun alles in die Luft jagen wollt, dann holt euch die ebenfalls noch recht neue F-14 aus dem letzten Update!