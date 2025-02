Ihr könnt euch einen deutlichen Vorteil in Baldur’s Gate 3 erspielen – Ihr müsst nur oft genug Goblins nerven

Baldur’s Gate 3 ist randvoll mit versteckten Situationen und Hinweisen, die man auch nach mehreren hundert Stunden Spielzeit das erste Mal finden kann. Larian hat sich für jede mögliche Entscheidung Gedanken gemacht, was Spieler bis heute überrascht – egal wie offensichtlich sie eigentlich sind: „Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot“ – 10 Tipps in Baldur’s Gate 3, die eigentlich offensichtlich sind, aber viele Spieler erst spät entdecken

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

Wie reagieren die Goblins auf das Trommeln? In diesem Tiktok-Video könnt ihr ein Video der Situation sehen. Ein erster Goblin meldet sich direkt zu Wort, nachdem man die Trommel benutzt hat: „Das ist schön gespielt, True Soul. Nur … wir schlagen die Trommel, damit die Jungs wissen, dass es was zu töten gibt. Aber keine Sorge! Ich werde sie aufklären!“

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

An vielen Stellen des Goblincamps, sowie auch an diesem Außenposten, gibt es eine Kriegstrommel, die andere Goblintruppen zum Kampf herbeirufen soll. Wenn ihr euch nun dieser Trommel nähert und selbst performen wollt, wird kein Goblin es wagen, euch aufzuhalten. Stattdessen kann man sich sogar einen praktischen Vorteil erspielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to