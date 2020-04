In GTA Online gibt es gerade einen Glitch, der euch eine Waffe klaut. Das hängt wohl mit den Peyote Pflanzen zusammen.

Was ist das für ein Glitch? In GTA Online sind gerade wieder die Peyote-Pflanzen aktiv, die euch in Tiere verwandeln. Eigentlich ein cooles Gimmick, das Spielern schnelle Level-Ups verschafft. Doch bei einem Teil der Spieler tritt ein Glitch auf, der ihren kostbaren Navy Revolver verschwinden lässt. Und das hat wohl direkt mit den Peyote-Pflanzen zu tun.

Plötzlich verschwindet der Navy Revolver

Wie zeigt sich der Glitch? Spieler berichten, dass sie plötzlich in der Auswahl ihrer Pistolen den Navy Revolver vermissen. Normalerweise wird der dort neben dem Double Action Revolver und anderen Wummen aufgelistet und steht zur Auswahl. Doch das ist jetzt nicht mehr so.

Laut Aussagen der Spieler interagierten Betroffene vorher mit den Peyote Pflanzen. Diese Peyote Pflanzen sorgen wohl dafür, dass der Navy Revolver aus der Waffen-Auswahl verschwindet.

Warum ist das so nervig? Der Navy Revolver lässt sich, genau wie der goldene Double Action Revolver, durch eine Schatzsuche freischalten. Die bringen beide eine hohe Geld-Belohnung.

Für die Schatzsuchen müsst ihr einige Schritte erfüllen und Zeit aufwenden, um letztendlich den Revolver freizuschalten. Dass er dann nach dem Essen der Pflanzen einfach aus dem Inventar verschwindet, dürfte für einige Spieler frustrierend sein.

Was sagen die Spieler? Auf reddit meldete sich am 8. April Spieler MutsumiHayase. Das war etwa 2 Tage, nachdem die Pflanzen im Spiel aktiviert wurden. Der Nutzer schreibt „Esst ihr die Peyote Pflanze wird der Navy Revolver permanent aus eurem Inventar entfernt“.

Auf reddit schreibt auch Nutzer _Plums, dass sein Navy Revolver durch das Essen der Peyote Pflanze verschwunden ist.

Bei MeinMMO-Redakteur Patrick Freese fehlt der Navy Revolver auch in der Auswahl – Auch hier wurde zuvor eine Peyote-Pflanze gegessen

Es ist unklar, warum der Fehler nicht bei allen Spielern auftritt und was den Glitch verursacht.

Viel positiver könnt ihr euren Tag gestalten, wenn ihr euer Konto mit viel Geld füllt. Und das ist gerade ganz einfach, denn für minimalen Aufwand gibt es 1 Million GTA-Dollar. Wenn ihr euch dann noch etwas anstrengt, erhöht ihr locker auf 1,7 Millionen Dollar.