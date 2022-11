CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Wer also neugierig ist, wie so eine Gaming-Tastatur aussieht und funktionieren soll, der sollte auf den 17. Dezember warten und sich den Tag im Kalender markieren. Dann dürfte „Finalmouse“ auch erklären, wie die Tastatur genau genutzt werden. Und auch wie die Skins auf die Tastatur kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wird die Tastatur kosten? Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt. Viele Nutzer befürchten bereits, dass so eine einzigartige Tastatur für viele Gamer sicher unbezahlbar wäre. Die Community spekuliert zwischen 300 und 1000 Euro.

Die Platte, welche die Platine bedeckt, ist animiert: Hier sieht man im Video Fische über die Tastatur schwimmen. Das wirkt, als habe man eine Display-Einheit in die Tastatur verbaut. Auf Twitter spotten bereits einige User, was man damit wohl alles machen könne. Andere erklären, dass dies definitv keine Tastatur sei, die man aus Zorn an die Wand schmeißen sollte.

Was genau sieht man? Im Video sieht man eine Tastatur ohne Tastenkappen. Es handelt sich um ein sogenanntes TKL-Modell, also eine Gaming-Tastatur ohne Nummernblock.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer am Computer spielen und arbeiten will, der braucht zwangsläufig eine Tastatur. Doch ein Hersteller scheint die Tastatur auch für sich als neue Kunstform zu entdecken.

Insert

You are going to send email to