Ein deutsches Video zeigt uns, wie erschreckend Videospiele vor 42 Jahren gesehen wurden

Heute findet man Videospiele in fast jedem Kinderzimmer. Doch vor 42 Jahren war das noch anders. Ein Video der Tagesschau aus 1982 zeigt, wie misstrauisch die Menschen damals gegenüber Videospielen gewesen sind.

Was ist das für ein Video? Die deutsche Tagesschau berichtet am 14.07 oder 16.07.1982 über Videospiele, die sich in den USA stark verbreiten. Vor allem ein Spiel scheint dort derzeit alle zu begeistern: Pac-Man. Die gelbe Kugel, die kleine Steine frisst und nebenbei Gespenstern ausweichen muss. Das Video der Tagesschau haben wir für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Angst der Eltern, Kinder könnten von Spielen abhängig werden

Vor allem die Eltern zeigen sich 1982 nicht wirklich von diesem neuen Trend begeistert.

Denn die Eltern befürchten, dass Kinder wegen solcher Spiele die Schule schwänzen und Erwachsene behelligen. Immerhin, so die Reportage, sei es „Ein Geschicklichkeitsspiel zum einen, zum anderen aber auch Anregung zum Zerstören.“

Die Tagesschau erklärt: Eltern sehen in dem Spiel und in den Spielhallen eine Gefahr für ihre Kinder und berufen Protestveranstaltungen ein, um das neue Problem zu lösen.

So ging die Sache aus: Das Bostonmagazine berichtet in einem Rückblick vom 30.10.2020, dass die Bostoner Regierung unter Kevin White ein hartes Durchgreifen gegen Spielhallen versprach. Damit sollten die Horden von Videospielern gebändigt werden, die nach den Worten der damaligen Bostoner Lizenzbeauftragten Joanne Prevost ältere Bürger in Waschsalons „terrorisierten“ und die Kunden zu „schnellen Ermahnungen“ zwangen.

Die 80er gelten als “Goldene Ära der Arcade-Spiele”

Warum sind die 80er-Jahre so spannend? Die 1980er bis in die frühen 90er Jahre gelten als „Goldene Ära der Arcade-Spiele.“ Das liegt vor allem an der gewaltigen, technischen Entwicklung der Spielmaschinen. Plötzlich konnte man qualitativ hochwertige Grafiken und Sounds anbieten und die Spielautomaten sprossen wie Pilze aus dem Boden.

In Deutschland reagierte der Jugendschutz auf die Entwicklungen: Am 25. Februar 1985 wurde mit einem neuen Gesetz geregelt, dass elektronische Spielgeräte nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgestellt werden durften und erst ab 16 Jahren zugänglich waren. Damit verschwanden viele Automaten aus etlichen Geschäften.

Spätestens mit dem Erstarken von Computern und Spielekonsolen, womit dann schließlich jeder von zu Hause spielen konnte, endete die Ära der Spielautomaten.

Ein MeinMMO-Redakteur ist in Japan gewesen und hat sich dort die Arcade-Hallen angesehen. Dort fühlt sich Gaming immer noch wie in den 80er-Jahren an: Zu Besuch in einer Arcade in Japan: Gaming wie damals noch heute!