Ein versteckter Boss im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 wirkt unscheinbar – Er kann euren Run aber plötzlich beenden

Viele Bosse in Baldur’s Gate 3 haben eine mächtige und imposante Ausstrahlung, die auf ihren Status als mächtigen Gegner hinweisen. Im ersten Akt des Spiels gibt es jedoch ein Wesen, das absolut ungefährlich wirkt, aber stärker sein kann als der eigentliche Boss der Umgebung.

Von welchem Gegner ist die Rede? Es geht um den verwirrten Frosch im Sumpfgebiet des ersten Aktes, der in der Nähe des Hauses der Vettel umher hüpft. Er ist nicht direkt eine feindliche Kreatur, leidet jedoch aufgrund eines Fluches unter dauerhaften Schmerzen. Diese verwirren den kleinen Sumpfbewohner so sehr, dass er euch angreift, wenn man ihn nicht in Ruhe lässt.

Allerdings sollte man lieber doppelt überlegen, ob man sich mit dem unscheinbaren Kerlchen anlegen will. Der Frosch hat laut den Erfahrungen anderer Spieler nämlich gesamte Teams zerstört und Honor-Runs ruiniert.

Hier seht ihr den Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Ein kleiner Körper mit viel Power

Was kann der verwirrte Frosch? Obwohl er nur 12 HP hat, besitzt der Frosch aufgrund mehrerer Boni und dem Zauber „Spiegelbilder“ eine Rüstungsklasse von 31 und ist dadurch nicht einfach zu treffen.

Er besitzt die Fähigkeit „Reflektierender Schleim“, wodurch das erste Projektil, das auf ihn zufliegt, auf den Angreifer zurückgeschleudert wird. Nach einem Angriff verschwindet der Schleim, der sich jedoch jede Runde neu generiert.

Außerdem schleudert er eine giftige Substanz auf mehrere Gegner, die nicht nur 3W8 + 5 Giftschaden austeilt, sondern auch alle Ziele vergiftet.

Vor allem ein unterleveltes Team, das sich im Sumpf ein wenig umsehen will und sich auf eine nette Unterhaltung mit einem pinken, „harmlosen“ Frosch einlassen wollte, kann hier in Schwierigkeiten geraten. Viele Spieler berichten in den Kommentaren eines YouTube-Videos, dass dieser Frosch ihnen den Honor-Run gekostet hat.

Wie sollte man mit dem Frosch umgehen? Wer mit Tieren sprechen kann, erfährt von den Schmerzen des Frosches. Die Vettel des Sumpfgebiets ist dafür verantwortlich. Lässt man den Frosch daraufhin zunächst in Frieden und kommt zurück, wenn man die Vettel besiegt hat, ist er euch sehr dankbar und führt euch obendrein zu einem kleinen, versteckten Schatz.

Wenn ihr jedoch gar kein Freund des Frosches seid oder durch ihn bereits Rachepläne schmiedet, könnt ihr ihn auch angreifen. Er hält mit seinen 12 HP nicht sonderlich viel aus, weshalb ihr ihn am besten mit einem Überraschungsangriff erledigt, bevor er sich mit seinen Spiegelbildern stärker macht.

Wie findet die Community den Frosch? Die Kommentare unterhalb des oben verlinkten YouTube-Videos zum verwirrten Frosch sprechen für sich:

„Hab mich kaputt gelacht, als dieses Ding meine Party zerstört hat“ (@Gilhadriel)

„Ja, dieser Frosch hat meinen Honor-Run beendet. Ich dachte, ich würde ihn für XP töten, aber dieser eine Frosch zerstörte meine ganze verdammte Party“ (@JohnnyJetpack)

„Ich hasse diesen Frosch mit der wütenden Leidenschaft einer Million weißer Sonnen“ (@christianbarrera2489)

Auch Larian selbst bemerkte die Meinung der Community gegenüber dem kleinen Hüpfer und widmete dem Frosch in Zusammenarbeit mit Mashed einen animierten Kurzfilm auf YouTube, wo die Helden des Spiels es erneut mit diesem mächtigen Gegner aufnehmen.

Die Gruppe ist sichtlich eingeschüchtert vor dem kleinen Frosch (Bildquelle: YouTube, Larian Studios)

Neben dem verwirrten Frosch gibt es noch weitere Gegner und andere Momente, die tödlich ausgehen können. Während man es in einem entspannten Playthrough einfach ab dem letzten Speicherstand nochmal probieren kann, sind einige unglückliche Augenblicke, ein schlechter Wurf, oder ein frecher Spruch manchmal das Ende eines mehrstündigen Honor-Runs: 5 Entscheidungen in Baldur’s Gate 3, die euch sofort töten