Die Zerstörung betrifft in der Regel die Hauptplatine oder das Steuergerät hinter dem USB-Port. In Autos kann das bedeuten, dass das Infotainment-System, USB-Ladefunktionen oder sogar zentrale Steuergeräte ausfallen, wenn diese miteinander verknüpft sind. Ob auch sicherheitsrelevante Systeme betroffen sind, hängt von der konkreten Fahrzeugarchitektur ab und wie stark die elektronischen Systeme miteinander verknüpft sind. Im schlimmsten Fall gibt es einen Totalschaden des Fahrzeugs.

Kann man Autos damit beschädigen? Ja, laut einem Fachartikel bei Securityaffairs.com kann man einen solchen Killer auch an einem modernen Auto verwenden: Die Schaltkreise in aktuellen Fahrzeugen, die über USB-Ports verfügen (beispielsweise Infotainment, Diagnose oder als Ladebuchsen), können durch einen USB-Killer dauerhaft zerstört werden, sofern kein spezieller Schutz implementiert ist.

