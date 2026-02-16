Ein Vampir-Game auf der PS5 spielt in einem Leipziger Goth-Nachtclub, ist auf Steam ein Geheimtipp

Vampire Therapist ist bereits auf Steam erhältlich, erscheint aber am 17. Februar 2026 auch für PS5. Das Spiel wurde in engster Zusammenarbeit mit Therapeuten entwickelt und schickt euch in das Nachtleben eines Vampirs.

Worum geht es in Vampire Therapist? In Vampire Therapist schlüpfen wir in die Rolle von Sam Walls. Er ist ein ehemaliger Cowboy aus dem Wilden Westen und lebt seit einigen Jahrhunderten als Vampir. Im Laufe der Zeit durchlebt er einen Wandel: Er möchte sich im Leben neu orientieren und probiert dabei den Berufszweig eines Therapeuten aus.

Der Titel spielt im heutigen Leipzig in einem Goth-Nachtclub. Dort lernt Sam den Vampir Andromachos kennen, der mit seinen 3000 Jahren selbst unter Vampiren ein Urgestein ist. Er hilft anderen Unsterblichen dabei, ihre psychischen Probleme zu bewältigen.

Unsere Klienten sind unterschiedliche Vampire aus verschiedenen historischen Epochen, beispielsweise der Bronzezeit oder der Renaissance. Alle bringen ihren eigenen emotionalen Ballast mit, von Narzissmus bis hin zu Schuldgefühlen oder Suchterkrankungen.

Auch Vampire benötigen eine Therapie

Was macht das Spiel so besonders? Unsere Aufgabe ist es dabei, in den Gesprächen kognitive Verzerrungen zu identifizieren und den Klienten dabei zu helfen, diese zu korrigieren. Das Spiel besteht also zu einem Großteil aus Dialogen, in denen wir ab und an erkennen müssen, wenn sich ein Vampir in ein bestimmtes Denkmuster verrennt.

Um sicherzustellen, dass die psychologischen Aspekte korrekt sind, arbeitete das Entwicklerteam mit lizenzierten Therapeuten zusammen. Diese haben die im Spiel verwendeten Konzepte der kognitiven Verhaltenstherapie, auch CBT genannt, überprüft und genehmigt.

Ein Beispiel ist die Formulierung mit „sollte“. Im Spiel müssen sich die Vampire Gedanken machen, wer denn diese Forderungen setzt und warum etwas Bestimmtes so gemacht werden sollte.

Auch das Schwarz-Weiß-Denken ist ein bestimmtes Muster, das in einem Gespräch erkannt werden muss.

Eine weitere Möglichkeit ist das Labeln von bestimmten Personen. Dabei setzt sich der Patient ein bestimmtes Klischee, das er eigentlich jederzeit durchbrechen könnte.

Es werden also echte psychologische Techniken genutzt, um Spielern beizubringen, wie man ungesunde Denkmuster erkennt.

Unter dem Dialogfeld stehen mögliche Konzepte, die ihr erkennen müsst.

Wie gut kommt es an? Auf Steam ist das Spiel zusammengenommen zu 95 % positiv bewertet bei 788 abgegebenen Stimmen (Stand: 16. Februar um 15:24 Uhr). Alle kürzlichen Rezensionen stehen sogar bei 100%.

Doch bei den kürzlichen Rezensionen sind gerade einmal 17 Stimmen eingegangen. Das Spiel ist momentan also noch ein echter Geheimtipp, der vor allen Visual-Novel- und Vampir-Fans gefallen könnte.

MeinMMO-Redakteurin Jasmin meint: Ich konnte bereits für einige Stunden in die PS5-Version reinschauen. Das Spiel funktioniert technisch einwandfrei und es macht Spaß, die Praktiken aus der Therapie selbst anzuwenden. Ich habe mich oft gefühlt, als wäre ich in der Prüfung eines Psychologiestudenten und müsste die richtige Technik erkennen.

Es gibt jedoch 2 große negative Punkte für mich. Zum einen kam es im Spiel vor, dass es bei der Auswahl an möglichen Techniken einfror. Hier mußte ich das Spiel beenden und neu starten, um weiterzukommen.

Außerdem ist das Spiel komplett in englischer Sprache. Es gibt keinerlei deutsche Vertonung oder Texte, obwohl das Spiel in Leipzig spielt. Umso lustiger ist, dass sich der deutsche Akzent der Vampire in der englischen Vertonung ganz schlimm anhört. Sie reden ungefähr so, wie alteingesessene Deutsche auf Englisch reden würden.

Auf Steam und PS5 gibt es allerlei kuriose Vampirspiele. MeinMMO-Redakteur Benedikt hat kürzlich ein neues Vampirspiel getestet, in dem er Steuern eintreiben und Bäume fällen muss. Doch in dem Survival-Game fühlt er sich trotzdem immer noch als Blutsauger: In einem neuen Vampir-Spiel auf Steam muss ich Steuern eintreiben und Bäume fällen, fühlt sich trotzdem nach Vampir an