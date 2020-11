Ein weiterer ungewöhnlicher Punkt am Spiel ist, dass ihr Blut konsumieren müsst, damit ihr eure übernatürlichen Kräfte einsetzen und stärker werden könnt. Dies dürfte zusammen mit den NPC-Feinden für ein interessantes Spiel-Element sorgen, das auch einiges an Taktik erfordert.

In einem Battle Royale geht es aber um offene Kämpfe, die hier zudem noch in den Straßen von Prag stattfinden. Das entspricht ganz und gar nicht der Maskerade. Allerdings könnte dies noch mit der Story des Spiels aufgeklärt werden, über die aber bisher noch nichts bekannt ist.

Vampire: The Masquerade ist eigentlich als Rollenspiel bekannt. Aus der Pen&Paper-Variante des Verlags White Wolf ging 2004 beispielsweise das beliebte Single-Player-CRPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines hervor, das 2021 einen Nachfolger bekommt .

Was ist das Besondere am Spiel? Es gibt gleich mehrere Besonderheiten. Eine davon hängt mit dem Szenario an sich zusammen:

Mehrere Vampir-Clans liefern sich in den Straßen und auf den Dächern von Prag heftige Gefechte. Ihr gehört mit dazu und versucht, der letzte überlebende Vampir zu sein. Dazu setzt ihr eure Kräfte ein und nutzt Waffen, die ihr findet. Doch neben den Vampiren treibt noch eine böse Macht ihr Unwesen in der Stadt – und diese hat es auch auf die Blutsauger abgesehen…

Ihr liebt Battle-Royale-Spiele, würdet aber mal gerne in einem etwas ungewöhnlicheren Szenario spielen? Dann solltet ihr einen Blick auf das neue Spiel des Studios Sharkmob haben, das im Universum von Vampire: The Masquerade angesiedelt ist.

