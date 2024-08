Neuer Shooter von Valve hat 16.000 Spieler auf Steam, obwohl er noch nicht mal angekündigt wurde

Valve entwickelt aktuell einen neuen PvP-Shooter, der aber noch gar nicht offiziell angekündigt wurde. Dennoch zocken ihn bereits tausende Spieler auf Steam.

Was ist das für ein Shooter? Valve arbeitet bereits an einem neuen Spiel, das Deadlock heißen soll. Bereits vor einigen Monaten gab es in den sozialen Netzwerken erste Leaks zu Deadlock – sogar Gameplay-Videos wurden geteilt.

Valve selbst hat Deadlock noch nicht angekündigt. Ein Release-Datum, einen Trailer, Screenshots oder offizielle Gameplay-Videos gibt es nicht. Dennoch hat Deadlock bereits 16.900 zeitgleich aktive Spieler auf Steam (via SteamDB).

Wieso hat Deadlock so viele Spieler? Auf X.com kursieren Screenshots, die einen Test des Shooters andeuten. Diese Screenshots erwecken den Eindruck, dass einige Steam-User eine Einladung zum Testen von Deadlock erhalten haben.

Auf diesem Testbuild waren am Abend des 11. Augusts fast 17.000 Spieler zeitgleich online.

Hero-Shooter trifft auf MOBA

Was wird Deadlock für ein Shooter? Deadlock werde laut den Leaks ein Hero-Shooter, der in der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Pro Team treten 5 Spieler gegeneinander an. Jeder Spieler steuert einen Helden, der eine eigene Waffe und vier verschiedene Fähigkeiten besitzt. Das erinnert in gewissen Teilen an Overwatch.

Das geleakte Gameplay deutet zudem an, dass Deadlock auch Gemeinsamkeiten mit einem MOBA wie DOTA 2 oder League of Legends haben könnte. Es scheint, als gäbe es Lanes, auf denen sich die Helden bewegen und einen „Tower Defense“-Part.

In den sozialen Netzwerken taufen einige Spieler Deadlock bereits „MOBA-Shooter“.

Deadlock könnte durchaus eine kompetitive Szene inklusive E-Sport-Events entwickeln. Da hat Valve mit DOTA 2 und Counter-Strike 2 bereits viel Erfahrung sammeln können. Der Aufbau des Shooters erweckt auf jeden Fall den Eindruck, für den E-Sport ausgelegt zu sein.

